Народний депутат Ганна Бондар може піти під суд за брехню в декларації, - ЗМІ

Депутат фракції "Слуга народу" Анна Бондар не внесла в податкову декларацію квартиру в елітному районі Києва – Печерську. Про це стало відомо завдяки розслідуванню видання OBOZREVATEL.

Відомо, що до обрання депутатом Бондар займала посади в низці державних служб та установах різного рівня. Згідно з чинним законодавством, всі держслужбовці зобов'язані декларувати свої доходи, нерухомість тощо. Надання недостовірних даних карається адміністративною та кримінальною відповідальністю.

Згідно з декларацією Бондар за січень-серпень 2019 року, нардеп заробила в цілому 251 тис. грн, її мати Галина Дядюшенко – 16,6 тис. грн, а от чоловік "слуги народу" Аурел Бондар, в 2018 році не заробив ні копійки. При цьому, у декларації Бондар не зазначено, що її мати займається підприємницькою діяльністю.

Цікаво і те, що в 2019 році Бондар як кандидат у народні депутати внесла у свій виборчий фонд кошти у сумі 117 тис. грн. Це цікава сума мала з'явитися у неї чарівним чином, якщо врахувати, що її чоловік – безробітний.

Але найцікавіша деталь, яку Бондар упустила в декларації – наявність квартири на Печерську. Так, нардеп задекларувала квартиру в Подільському районі Києва, житловий будинок в Носівці Чернігівської області та кілька земельних ділянок. Мама депутата також має ділянки в цьому населеному пункті і недобудований будинок. Також в декларації згадано те, що Аурел Бондар володіє 25% будинку площею 132 кв. м в Камишовці Одеської області. Більше даних про нерухомості в декларації за 2019 рік немає.

Джерела OBOZREVATEL стверджують, що у "слуги народу", все-таки, є ще одна квартира в центрі Києва, прямо на бульварі Лесі Українки, поруч з музеєм "Київська фортеця". Виданню вдалося з'ясувати, що в цій квартирі Ганна Бондар з сім'єю проживає протягом тривалого часу. За документами власником апартаментів вказаний чоловік 1924 року народження. Свідки стверджують, що кілька разів бачили, як Бондар виходила з дому. Також факт того, що родина нардепа проживає на Печерську, підтверджується публікаціями в соціальних мережах.

У своїх деклараціях Ганна Бондар не вказує квартиру на Печерську, приховуючи її від антикорупційних органів. Тим самим вона здійснює правопорушення – подаючи недостовірні відомості у декларації.