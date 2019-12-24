Віталій Чепинога: сначала у нас Христос рождається, як обично, а потом рождається ще раз, вже спеціально для нас

Віталій Чепинога: сначала у нас Христос рождається, як обично, а потом рождається ще раз, вже спеціально для н

Український політик та блогер Віталій Чепинога опублікував діалог на тему українських свят та традицій, в якому намагається в гумористичній формі пояснити різницю між Різдвом 25 грудня і Різдвом 7 січня, а також Новим роком і Старим новим роком.

Народні звичаї. Діалог

- Так у вас що, два Різдва?

- Ну да, два Різдва у нас…

- А чого? Що символізує друге Різдво?

- Те саме, що й перше. Сначала у нас Христос рождається, як обично, як у всіх… Ну а потом через два тижні рождається ще раз, вже спеціально для нас. Контрольний, так би мовити… Мало лі…

- І обидва Різдва вихідні?

- Аякже. Одне ж перед новим роком, а друге – перед старим новим роком, після нового року

- Перед яким-яким роком?

- Друге? - Перед старим. Новим…

- Тобто, нових років у вас також два?

- Іменно так! В нас спочатку новий рік, а потім ще один новий рік. Але один новий новий рік, а другий – старий новий. І по Різдву - перед кожним. Що тут не ясно?

- А Різдва обидва однакові, чи теж - старе й нове?

- Те що тепер нове, то нове, а те, що старе – нове старе

- Як це "нове-старе"?

- Ну, недавно воно було просто Різдво, а коли появилось нове Різдво, то воно стало старим Різдвом. Але стало воно старим Різдвом недавно, тому воно – нове старе…

- Ви, мабуть, сильно віруючий народ?

- Да! Сильно! Сильно віруючий!

- А які ще у вас свята християнські?

- Ну, напрімєр, Івана Купала…

- І що ви робите в цей день?

- Ну, там, - шукаємо папороть вночі в лісі, в росі голі купаємся, через вогонь плигаємо, горілку п’ємо, опудало палимо, ворожимо… На порозі кладемо гострий ніж чи сокиру, осикові гілки розкидаємо по двору…

- Навіщо?

- Щоб відьми не ходили

- Які відьми?

- Обичні наші відьми. Тьотки такі... "Ой на Івана Купайлого, ходила відьма ногайлою. Як на дуб лізла — кору гризла"... Ще дівчата, бува, чобіт кидають, куди чобіт носком покаже…

- Хвате…