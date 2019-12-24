Віталій Чепинога: сначала у нас Христос рождається, як обично, а потом рождається ще раз, вже спеціально для нас

Український політик та блогер Віталій Чепинога опублікував діалог на тему українських свят та традицій, в якому намагається в гумористичній формі пояснити різницю між Різдвом 25 грудня і Різдвом 7 січня, а також Новим роком і Старим новим роком. Народні звичаї. Діалог - Так у вас що, два Різдва? - Ну да, два Різдва у нас… - А чого? Що символізує друге Різдво? - Те саме, що й перше. Сначала у нас Христос рождається, як обично, як у всіх… Ну а потом через два тижні рождається ще раз, вже спеціально для нас. Контрольний, так би мовити… Мало лі… - І обидва Різдва вихідні? - Аякже. Одне ж перед новим роком, а друге – перед старим новим роком, після нового року - Перед яким-яким роком? - Друге? - Перед старим. Новим… - Тобто, нових років у вас також два? - Іменно так! В нас спочатку новий рік, а потім ще один новий рік. Але один новий новий рік, а другий – старий новий. І по Різдву - перед кожним. Що тут не ясно? - А Різдва обидва однакові, чи теж - старе й нове? - Те що тепер нове, то нове, а те, що старе – нове старе - Як це "нове-старе"? - Ну, недавно воно було просто Різдво, а коли появилось нове Різдво, то воно стало старим Різдвом. Але стало воно старим Різдвом недавно, тому воно – нове старе… - Ви, мабуть, сильно віруючий народ? - Да! Сильно! Сильно віруючий! - А які ще у вас свята християнські? - Ну, напрімєр, Івана Купала… - І що ви робите в цей день? - Ну, там, - шукаємо папороть вночі в лісі, в росі голі купаємся, через вогонь плигаємо, горілку п’ємо, опудало палимо, ворожимо… На порозі кладемо гострий ніж чи сокиру, осикові гілки розкидаємо по двору… - Навіщо? - Щоб відьми не ходили - Які відьми? - Обичні наші відьми. Тьотки такі... "Ой на Івана Купайлого, ходила відьма ногайлою. Як на дуб лізла — кору гризла"... Ще дівчата, бува, чобіт кидають, куди чобіт носком покаже… - Хвате…