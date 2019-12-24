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24 грудня 2019, вівторок, 08:44 27
Політика 2019-12-24T11:15:03+02:00
Українські Новини
Україна повідомила Генсеку ООН про запуск поїздів по Кримському мосту

Україна повідомила Генсеку ООН про запуск поїздів по Кримському мосту

Ольга Фандорина
Генсек ООС, анексія Криму, Керченський міст
Керченський міст. Фото: beztabu.net
Керченський міст. Фото: beztabu.net

Тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко направив листа на ім'я Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, в якому повідомив ситуацію навколо моста в Керченській протоці. Про це повідомляє Twitter представництва України при ООН.

зокрема, у листі йдеться про те, що будівництво мосту не змінять статус Криму, який зараз анексований Російською Федерацією.

"Тимчасовий повірений Юрій Вітренко направив Генсекові ООН лист, в якому поінформував його про ситуацію навколо моста в Керченській протоці. Ні поїздки російських чиновників, ні будівництво мосту не можуть змінити статус Криму, який є невід'ємною частиною території України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Путін проїхався за Керченського мосту за кермом КамАЗа.

Керченський міст знадобиться окупантам, коли будуть залишати Крим.

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