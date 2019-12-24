Україна повідомила Генсеку ООН про запуск поїздів по Кримському мосту

Тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко направив листа на ім'я Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, в якому повідомив ситуацію навколо моста в Керченській протоці. Про це повідомляє Twitter представництва України при ООН.

зокрема, у листі йдеться про те, що будівництво мосту не змінять статус Криму, який зараз анексований Російською Федерацією.

"Тимчасовий повірений Юрій Вітренко направив Генсекові ООН лист, в якому поінформував його про ситуацію навколо моста в Керченській протоці. Ні поїздки російських чиновників, ні будівництво мосту не можуть змінити статус Криму, який є невід'ємною частиною території України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Путін проїхався за Керченського мосту за кермом КамАЗа.

Керченський міст знадобиться окупантам, коли будуть залишати Крим.