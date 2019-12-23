В Україні готуються зняти фільм про космонавта Каденюка

"Документальний фільм "Місія-космос" – це розповідь не тільки про втілення мрії Леоніда Каденюка, яка зародилася у нього ще в ранньому дитинстві, це розповідь і про навчанні і роботі, які призвели його від порога скромного будинку в невеликому українському селі до східців космічного корабля", – йдеться в повідомленні.