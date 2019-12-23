В Україні готуються зняти фільм про космонавта Каденюка

Державне агентство України з питань кіно уклало з ТОВ Спільна перемога продакшн договір про надання державної підтримки на створення документального фільму "Місія-космос" про першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Про те напередодні повідомила прес-служба Держкіно. "Документальний фільм "Місія-космос" – це розповідь не тільки про втілення мрії Леоніда Каденюка, яка зародилася у нього ще в ранньому дитинстві, це розповідь і про навчанні і роботі, які призвели його від порога скромного будинку в невеликому українському селі до східців космічного корабля", – йдеться в повідомленні. Наголошується, що кінопроект документального фільму "Місія-космос" став одним з переможців 12-го конкурсного відбору Держкіно. Режисером фільму є Сергій Шахворостов, автором сценарію і продюсером – Валерія Іваненко. Держпідтримка на виробництво фільму становить понад 3,3 млн гривень (80% загальної вартості виробництва фільму). "Реліз фільму в Україні планується в 2021 році", – зазначили в Держкіно. Як повідомляли Українські Новини, Леонід Каденюк помер 31 січня.