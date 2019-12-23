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23 грудня 2019, понеділок, 23:34 8
Політика 2019-12-24T01:30:01+02:00
Українські Новини
В Україні готуються зняти фільм про космонавта Каденюка

В Україні готуються зняти фільм про космонавта Каденюка

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Леонид Каденюк, Держкіно
Каденюк. Фото: www.nasa.gov
Каденюк. Фото: www.nasa.gov

Державне агентство України з питань кіно уклало з ТОВ Спільна перемога продакшн договір про надання державної підтримки на створення документального фільму "Місія-космос" про першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Про те напередодні повідомила прес-служба Держкіно.

"Документальний фільм "Місія-космос" – це розповідь не тільки про втілення мрії Леоніда Каденюка, яка зародилася у нього ще в ранньому дитинстві, це розповідь і про навчанні і роботі, які призвели його від порога скромного будинку в невеликому українському селі до східців космічного корабля", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що кінопроект документального фільму "Місія-космос" став одним з переможців 12-го конкурсного відбору Держкіно. Режисером фільму є Сергій Шахворостов, автором сценарію і продюсером – Валерія Іваненко.

Держпідтримка на виробництво фільму становить понад 3,3 млн гривень (80% загальної вартості виробництва фільму).

"Реліз фільму в Україні планується в 2021 році", – зазначили в Держкіно.

Як повідомляли Українські Новини, Леонід Каденюк помер 31 січня.

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