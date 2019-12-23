Акціонер "Київметробуду" звинувачує в захопленні підприємства рейдерів Микитася

Власник 15% акцій ПАТ "Київметробуд" вимагає визнати недійсним засідання спостережної ради, на якому скандальний екс-глава "Укрбуду" Микитась Максим спробував за допомогою рейдерів захопити підприємство. Про це стало відомо з тексту юридично завіреного документа про відкликання голосів, опублікованого на сайті "Київметробуду".

Нагадаємо, 17 грудня 2019 року відбулися позачергові збори акціонерів ПАТ "Київметробуд". Частина акціонерів не пустили на засідання інших власників акцій компанії та достроково припинили повноваження наглядової ради, а також змінили гендиректора підприємства. Керівництво "Київметробуду" у відповідь заявило, що відбулася спроба рейдерського захоплення.

Також власники акцій "Київметробуду" прямо звинувачують у спробі захоплення скандального Максима Микитася. За їх словами, навіть та частина акціонерів, яка провела засідання, не приховує зв'язку з Микитасем.

Один з учасників засідання Сергій Гаєвський, який представляє інтереси компанії "Сан Капітал Прайвіт Фаундейшн" (їй належить 14,99% акцій "Київметробуду"), заявив, що не визнає результатів голосування.

"Гаєвський відразу після голосування за зміну наглядової ради компанії поговорив з керівництвом "Київметробуду" та іншими акціонерами. Його поінформували, що засідання було проведено з грубими порушеннями регламенту – частина акціонерів не пустили в зал", – йдеться в заяві.

За словами представника "Сан Капітал Прайвіт Фаундейшн", він завірив у нотаріуса документ, де просить не визнавати його голос із-за того, що він був введений в оману.

"Офіційну заяву компанії "Сан Капітал Прайвіт Фаундейшн", держателів 15% акцій ПАТ "Київметробуд", свідчить про те, що їх участь у зборах пов'язано з введенням їх в оману. З цієї причини вони відкликають свої голоси. Так що рішення, прийняті на зборах, є недійсними", – підкреслюється в документі.