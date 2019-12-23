Що спонукало економічних журналістів знову сісти за парти

Як тьютори програм МВА навчали медіа розбиратися у бізнес-процесах на рівні з власниками компаній.

З чого складаються стратегічні плани великих корпорацій, як приймаються рішення на найвищому рівні керівництва, як оцінити реальну ефективність роботи компанії – з цими та іншими викликами журналістам допомогла впоратися освітня програма "Як говорити з топ-менеджерами однією мовою. Основи бізнесу для журналістів та медіа-менеджерів". Проєкт ініціювали премія для журналістів PRESSZVANIE та освітня платформа House of Knowlegde, що представляє програму МBA Единбурзької бізнес-школи.

Разом із експертами-викладачами учасники програми визначали, на що необхідно звертати увагу у розмові з бізнесом, які питання ставити, де шукати прогалини і проблемні точки.

Відбір до навчальної групи пройшли 23 журналіста, шеф-редактори та продюсери ЗМІ. Курс складався з управлінських тем, що зазвичай формують академічну програму MBA для СEO та топ-керівників. Учасники курсу слухали лекції та розбирали кейси з економіки, маркетингу, бухгалтерії, проєктного менеджменту, інновацій, HR, лідерства. Навчання тривало 2,5 місяці.

Випускники програми, власники та топ-менеджери компаній зустрілися у ресторані BEEF meat & wine, щоб відзначити завершення курсу і поспілкуватися один з одним.

На випускний до журналістів завітали директор компанії IT-Enterprise Олег Щербатенко, директор зі стратегії "Смарт-Холдинг" Руслан Рудницький, засновник і CEO Creative States Ілля Кенигштейн, радник офісу реформ Кабінету міністрів Лариса Мудрак, ресторатор та власник стейкхауса BEEF meat & wine Руслан Шибаєв. Топи ділилися досвідом із журналістами ділових та суспільно-політичних ЗМІ.

Говорили про виклики, які стояли перед власниками бізнесів, і роль СЕО у компаніях майбутнього. Руслан Рудницький, директор зі стратегії "Смарт-Холдинг", розповів, як розпізнати економічну кризу. "Ключовим сигналом початку кризи стане корекція фондового ринку США. З огляду на той факт, що сьогодні економіка США перебуває на піку, відкочування "назад" може стати досить болючим. Деякі експерти навіть проводять паралелі з Великою депресією 1929 року. Все це буде відбиватися на економіці України, особливо на її експортоорієнтованих галузях, що роблять істотний внесок у національний ВВП. Наприклад, металургія і АПК", – говорить він.

"Головне – це люди. У вас може бути найкраща стратегія і кращий будинок у світі. Але якщо ви не підкорили серця й уми людей, які з вами працюють – ваша стратегія ніколи не втілиться у життя. Люди не купують у клоунів", – запевнив засновник та СЕО Creative States Ілля Кенігштейн.

По закінченню нетворкінг-сесії журналісти отримали сертифікати про успішне завершення курсу.

Академічний директор програм МВА Единбурзької бізнес-школи Наталія Кривда та куратор премії PRESSZVANIE Юлія Чухно вітають випускників проєкту.

Організатори:

PRESSZVANIE – щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається з 2005 року за лідерство і професіоналізм. Проєкт розвиває освітню платформу і проходить під егідою громадської організації PRESSZVANIE Ukraine, місія якої – сприяти професійному розвитку журналістів в Україні, навчаючи і відзначаючи заслуги найвидатніших.

Платформа House of Knowledge є партнером та провайдером міжнародних та авторських програм і сертифікацій, у тому числі британської програми MBA Edinburgh Business School, програми для закупівельників від британського інституту СIPS та програми з управління проєктами Programme and Project Management до сертифікації європейської асоціації IPMA.