підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.45 26
˟
23 грудня 2019, понеділок, 19:21 4
Президент 2019-12-23T20:15:02+02:00
Українські Новини
Зміцнення гривні: Зеленський закликав мережі заправок знизити ціни на бензин

Зміцнення гривні: Зеленський закликав мережі заправок знизити ціни на бензин

Анна Рудык
Володимир Зеленський, ціни на бензин, ціни на пальне
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський закликає мережі автозаправних станцій знизити ціни на паливо.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

В понеділок Зеленський провів нараду з представниками компаній-учасниць паливного ринку, нафто - і газодобувної галузі та мереж автозаправних станцій.

Під час наради сторони обговорили питання зниження цін на паливо на українських АЗС.

Президент закликав представників відреагувати на зміцнення курсу гривні зменшенням ціни на паливо.

Президент підкреслив, що мова йде не про спеціальні знижки, а про реальне зниження цін.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук зазначив, що останнім часом ціни на бензин і дизельне паливо почали знижуватися.

Прес-служба Президента зазначає, що АЗС повинні істотніше зменшувати ціни на паливо, але замість цього вони нарощують виплати за бонусними програмами.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів підкреслила, що реальна ціна на пальне сильно відрізняється від ціни, яку встановлюють компанії у відповідності з програмами лояльності.

Представники компаній-учасниць паливного ринку зі своєї сторони відзначили проблему нелегальних АЗС.

За їх даними, майже 25% автозаправних станцій працюють поза законом.

Президент пообіцяв активно боротися з нелегальним ринком.

Учасники наради домовилися знову зустрітися в січні і обговорити проблему боротьби з нелегальними АЗС.

Як повідомляли Українські Новини, бензин А-92 і А-95 досягли мінімальної відмітки: ціни на бензин в Україні.

Також стало відомо, як зміцнення гривні вплинуло на ціни на бензин, і що зміниться наступного року.

Більше новин про: Володимир Зеленський ціни на бензин ціни на пальне

Архів
Новини
Що спонукало економічних журналістів знову сісти за парти 19:43 Прес-реліз
Москва готова розглянути зняття санкцій з України, - Медведєв 19:27
На заході України у двох областях через негоду обмежать рух 19:25
Зміцнення гривні: Зеленський закликав мережі заправок знизити ціни на бензин 19:21
Як алкоголь впливає на ризики захворіти на рак: дослідження 19:07
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48
На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48
Обшуки в "5 елементі": у клубі заявили про масштабні провокації через політичні мотиви 13:00
"Наш край" переміг у Миколаївській області на виборах в ОТГ, обігнавши "Слугу народу" 13:15
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Диспетчери "Укренерго" примусово знизили генерацію АЕС на 400 МВт в неділю через низьке споживання електроенергії, - Герус 15:14
Ялинка Вінниці. Фото: Вежа
Новорічна подорож барвистими ялинками України 23:28
На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48
У 2019 році українці одружувалися в 6 разів більше, ніж розлучалися, - Мін'юст 08:54
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok