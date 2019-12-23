Зміцнення гривні: Зеленський закликав мережі заправок знизити ціни на бензин

Президент Володимир Зеленський закликає мережі автозаправних станцій знизити ціни на паливо.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

В понеділок Зеленський провів нараду з представниками компаній-учасниць паливного ринку, нафто - і газодобувної галузі та мереж автозаправних станцій.

Під час наради сторони обговорили питання зниження цін на паливо на українських АЗС.

Президент закликав представників відреагувати на зміцнення курсу гривні зменшенням ціни на паливо.

Президент підкреслив, що мова йде не про спеціальні знижки, а про реальне зниження цін.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук зазначив, що останнім часом ціни на бензин і дизельне паливо почали знижуватися.

Прес-служба Президента зазначає, що АЗС повинні істотніше зменшувати ціни на паливо, але замість цього вони нарощують виплати за бонусними програмами.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів підкреслила, що реальна ціна на пальне сильно відрізняється від ціни, яку встановлюють компанії у відповідності з програмами лояльності.

Представники компаній-учасниць паливного ринку зі своєї сторони відзначили проблему нелегальних АЗС.

За їх даними, майже 25% автозаправних станцій працюють поза законом.

Президент пообіцяв активно боротися з нелегальним ринком.

Учасники наради домовилися знову зустрітися в січні і обговорити проблему боротьби з нелегальними АЗС.

Як повідомляли Українські Новини, бензин А-92 і А-95 досягли мінімальної відмітки: ціни на бензин в Україні.

Також стало відомо, як зміцнення гривні вплинуло на ціни на бензин, і що зміниться наступного року.