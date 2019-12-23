Як алкоголь впливає на ризики захворіти на рак: дослідження

Вживання алкоголю є одним з факторів, що істотно підвищує появу онкологічних захворювань, в той час, як емоції ніяк не впливають на розвиток раку.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Уляни Супрун в Facebook.

"Алкоголь — визнаний канцероген. Він збільшує ризик розвитку пухлин в кілька способів. Оцтовий альдегід, що утворюється з етанолу, є дуже токсичною сполукою, що пошкоджує ДНК. Алкоголь посилює вільнорадикальні процеси, що також пошкоджує ДНК та інші молекули. Погіршує засвоєння в кишківнику вітамінів А, D, C, E, каротиноїдів і вітамінів групи В — окрім інших функцій, вони потрібні для відновлення ДНК чи зупинки вільнорадикальних процесів Алкоголь збільшує рівень естрогену, а деякі форми раку грудей залежні від естрогена", - йдеться в ньому.

Водночас зазначається, що на ймовірність захворіти на рак впливає не лише алкоголь, а комплекс чинників, як-от вага, спадковість, дія канцерогенів у воді, повітрі, меблях чи одязі, тривалість перебування на сонці, раціон, куріння, прийом деяких лікарських засобів та вірусні захворювання (гепатит, папіломавірус людини) і те, скільки ми живемо. Що довше, то більші ризики. Та як-не-як, доза, що збільшує ризик захворіти на рак, це еквівалент 25 грамів чистого спирту на день.

Як саме алкоголь впливає на ці ризики:

В залежності від частоти і кількості споживання, алкоголь збільшує ризик раку ротової порожнини і гортані в 1.8-5 та 1.4-2.6 разів відповідно. Куріння додатково збільшує шанси захворіти. Споживання алкоголю в 1.3-5 разів збільшує ризик раку стравоходу, особливо у людей, що швидко п’яніють.

Ризик раку печінки зростає вдвічі в людей, що регулярно і багато п’ють. Рак печінки досить поширений, на відміну від попередніх. Прогноз для цього типу раку поганий. Ще 5 років після лікування можуть прожити лише 18% людей.

Рак грудей є найпоширенішим типом раку серед жінок, і становить майже чверть всіх випадків раку. Ризик збільшується в 1.2 рази в тих, хто помірно п’є, і в 1.6 разів в сильно питущих.

Рак прямої кишки стається в 1.2-1.5 разів частіше в тих, хто багато п’є, порівняно з тверезниками.

В повідомленні зазначається, що досить складно дослідити точні ризики, адже людей, які ніколи в житті не п’ють, тобто контрольної групи, не так багато, а інші схильні неточно оцінювати кількість алкоголю, яку вони споживають. Але навіть такі цифри вже змушують замислитися, чи вам, дійсно, так хочеться випити.

Як повідомляли Українські Новини, британськими вченими виявлено нові симптоми раку.

Також Супрун розвінчала міф про те, що гриби лікують рак.