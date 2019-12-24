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24 грудня 2019, вівторок, 13:30 12
Прес-центр 2019-12-24T13:36:32+02:00
Українські Новини
ПЕРЕНЕСЕНО Прес-конференція "Як ситуація в Затоці впливає на іноземних інвесторів"

ПЕРЕНЕСЕНО Прес-конференція "Як ситуація в Затоці впливає на іноземних інвесторів"

Надежда Кирияк

Запланована на 15:00 пресконференція "Як ситуація в Затоці впливає на європейських інвесторів" переноситься.

Про нову дату і час буде повідомлено додатково.

 

Спікери прес-конференції:

Марсель Віхман - інвестор, один з найбагатших бізнесменів Естонії;

Тонно Вахк - представник Марселя Віхмана, фінансовий директор компанії FTT Ukraine;

Олександр Погорілий - адвокат Марселя Віхмана.

Прес-конференція присвячена ситуації в курортному селищі Затока Одеської області.

Марсель Віхман повинен був стати найбільшим інвестором у розвитку туристичного потенціалу селища на більш ніж 1 млрд гривень. Але зіткнувся з протидією місцевої влади та земельної мафії, яка вимагала частку в проекті і диктувала свої умови.

На представника інвестора Олександра Погорілого було скоєно замах, замовником якого поліція назвала голову місцевої сільради.

Незважаючи на численні кримінальні справи проти злочинної групи, неодноразові звернення естонської влади у Генпрокуратуру, до Кабміну і Президента, інвестор досі не може приступити до реалізації проекту, а всі фігуранти кримінальних справ по Затоці знаходяться на волі і продовжують земельні махінації.

На прес-конференції буде озвучена інформація про співробітників СБУ і ГПУ, які діють в інтересах земельної мафії в Затоці і фабрикують кримінальні справи проти представника інвестора. А також озвучені прізвища тих, хто всі ці роки покриває земельні афери в селищі.

Окремо Марсель Віхман розповість про те, як ця ситуація впливає на інвестиційну привабливість України.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Акредитація журналістів: 063-375-83-45, Надія;

Адреса прес-центру: ст.м. "Палац Спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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