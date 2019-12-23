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23 грудня 2019, понеділок, 16:41 15
Верховна Рада і партії 2019-12-23T22:13:45+02:00
Українські Новини
"Платформа Бойка" хоче, щоб влада перестала ставити пропагандистські завдання Інституту нацпам'яті

"Платформа Бойка" хоче, щоб влада перестала ставити пропагандистські завдання Інституту нацпам'яті

Тетяна Зотова
Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Інститут нацпам'яті, Антон Дробович
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) заявила, що останні кадрові призначення показують, що "Зе-влада" продовжує своє сповзання до націоналізму, а слідом за "шпрехенфюрером" Україна отримала чергового охоронця "національної пам'яті".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Судячи із заяв на сьогоднішній прес-конференції, новопризначений директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович дав урочисте зобов'язання продовжити роботу над викреслюванням з історії України цілої епохи – УРСР, з якою пов'язані і економічні досягнення нашої країни, і кращі спогади дуже багатьох людей.

"Від нової влади очікували багато чого. У тому числі – принципової зміни культурної політики. Відмови від продавлювання штампів і фобій. Перегляду ставлення до історії як до простору для пропагандистської війни, в якій неважлива історична правда, неупереджена і об'єктивна дослідницька робота. Але, схоже, що ці надії пішли прахом. Генеральна лінія залишилася незмінною – нав'язати населенню націоналістичну точку зору. Навіть якщо це веде до розколу українського суспільства, торжества мракобісся, завдає шкоди міжнародній репутації України і провокує зростання напруженості у відносинах з іншими народами", - вказано в заяві партії.

Антон Дробович пообіцяв проводити націоналістичну лінію прогресивними методами – не в грубому наказовому порядку, а на основі "комунікації". "Українцям милостиво дозволять не лише слухати і виконувати, а й ставити уточнюючі запитання. Але ситуацію це не змінює – українська історія залишиться об'єктом маніпуляцій і заручницею короткострокової політичної кон'юнктури. Національна пам'ять буде і надалі наповнюватися націоналістичними вигадками, спрямованими на відбілювання нацистських поплічників та етнічних чисток", - підкреслили в ОПЗЖ.

В ОПЗЖ зазначили, що збереження курсу на спотворення і вихолощення історії є неприпустимим.

"Треба звільнити українське суспільство від націоналістичної амнезії. Повернути українцям їхні історичні перемоги і досягнення. Для цього недостатньо звільнення ще одного пропагандиста, який зображує історика. Треба звільнити українську історичну науку від політичного тиску радикалів і націоналістів, які страждають комплексом національної неповноцінності. Необхідно повернути Інституту національної пам'яті академічний статус і припинити ставити перед ним пропагандистські цілі та завдання", - резюмували опозиціонери.

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