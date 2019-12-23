В українській IT-компанії розповіли, як їм вдалося вирішити проблему плинності кадрів

Одеській IT-компанії Digis, яка за останні роки стрімко просунулася на українському та світовому ринках, вдалося провести успішні корпоративні заходи, впровадити менеджмент-інструменти та особливу організаційну культуру, що знизило плинність кадрів приблизно на 25%, за словами CEO компанії Олексія Нагаткіна.

"20% людей, які звільнилися, повертаються або планують повернутися в компанію", - зазначив Нагаткін. Зараз Digis займається розробкою програмного забезпечення, мобільних і веб-продуктів. Починала компанія як кадрове агентство для моряків в 2009 році. У 2015 вона відокремила IT-відділ, створивши підприємство-компанію з офісом в Одесі.

Працівників приваблює успіх і діяльність Digis, адже компанія співпрацює з піонерами ринків Європи та США. Зараз клієнтами Digis є такі компанії, як: PwC, Energias de Portugal, BlaBlaCar та Roomster. До того ж, Одеська IT-компанія отримала ряд українських та міжнародних нагород за кращі розробки мобільних додатків за версіями авторитетних платформ Clutch та TopDevelopers.

Один із співробітників пояснив зменшення плинності кадрів так: "Працювати у нас прагнуть студенти і нові співробітники. До нас повертаються старі працівники, які колись пішли в компанії-конкуренти. Їм не вистачає душі та надто багато бюрократії. Ми намагаємося забезпечити всім співробітникам зростання і не боїмося працювати зі стажерами. Ми дуже добре їх навчаємо, краще будь-яких курсів".

За результатами дослідження Челмсфорда, емоційне вигорання є причиною 50% випадків змін кадрів компанії. Головними в запобіганні цього є розваги, неформальне спілкування і баланс між роботою і відпочинком. Одеська IT-компанія слідує цим вищезгаданим, адже працює за принципом Work hard and party hard. Тобто, після розробки та тестування програмних рішень, колеги святкують свої вдалі проекти, що допомагає підтримувати рівень мотивації.

Компанія також створила кімнати відпочинку, де можна поспати і поговорити з колегами, запустила ініціативу Happy Hours - безкоштовні спільні обіди раз на місяць, спільні змагання у грі в Counter-Strike, дискусії на теми фронтенда з працівниками інших компаній, гучні корпоративи з коктейлями і командними іграми.

Digis - аутстаф компанія, це означає, що її співробітники працюють у штатах інших команд або на інших розробників. Аутстаффінг - не дуже поширена можливість, тому програмісти Digis набираються виключного робочого досвіду і розвиваються особистісно, стаючи унікальними на українському ринку. Такі робочі можливості задовольняють потребу працівників у постійному розвитку та кар'єрному зростанні. Це вкрай важливо, адже понад 70% цінних працівників стверджують, що їм довелося залишити організації, щоб просунутися кар'єрними сходами (за дослідженнями Вілліса Уотсона).

Досвід Digis, вказує на те, що працівники цінують турботу, виховання командного духу, а також участь у великих глобальних проектах. Коли для компанії люди стають головною цінністю - це помітно впливає на зменшення відсотку плинності кадрів та підвищення рівня задоволеності своєю роботою.