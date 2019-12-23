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23 грудня 2019, понеділок, 15:21 150
Економіка 2019-12-23T16:45:02+02:00
Українські Новини
Зростання виробництва "зеленої" електроенергії може сприяти модернізації електромереж, – ЗМІ

Зростання виробництва "зеленої" електроенергії може сприяти модернізації електромереж, – ЗМІ

Тетяна Зотова
Електроенергія, Зелена енергетика, Модернізація, Електромережа
"Зелена" енергетика. Фото: Українське Фото

Щорічний двократне зростання ринку електромобілів починаючи з 2015 року, зростання на 50% в 2019 році обсягів житлового будівництва і розвиток "зеленої" енергетики підсилюють тиск на інфраструктуру електричних мереж і вимагають їх оновлення та модернізації.

Про це написали журналісти інтернет-видання "Новое время" у статті "Ключ до світла".

"Україна в тренді. За останні 3 роки обсяг виробництва відновлюваних джерел енергії в Україні зріс вчетверо. І кожен місяць продовжує зростати. Енергетична стратегія країни готує нас до того, що до 2035 року частка "зеленки" досягне 25% в енергобалансі країни. Як наслідок, зростає і запит споживачів на "зелену" енергетику. До 2030 року частка так званих просьюмер (споживачів і виробників електроенергії в одній особі) в Європейському Союзі складе 50% і вони будуть виробляти 20% всієї електроенергії на ринку", - зазначили автори.

За їхніми даними, 15 тис. українських споживачів вже перетворилися на виробників енергії - встановили на своїх будинках сонячні панелі, інвестувавши в них 300 млн євро. Але "зеленка" надзвичайно вимоглива до якості мереж, якими вона роздає напругу.

Ще однією передумовою для модернізації мереж є зростання ринку електромобілів. "Ринок електрокарів подвоюється вже практично щорічно. У 2015 році уряд скасував ввізне мито на імпорт e-car, що становила 8% від прайсу машини. Через 3 роки вступило в силу ще одне послаблення: прибрали ПДВ та акциз на ввезення електрокарів. У результаті імпорт подібної техніки не обкладається податками. Що, очевидно, є передвісником вибухового зростання ринку", - зазначили експерти.

Автори відзначили, що житлове будівництво знову на підйомі, його обсяги зросли в порівнянні з 2018 роком більш ніж на 50% у порівнянні з минулим роком. "Весь цей новобуд електрифіковано і щодня посилює свій тиск на енергомережі", - йдеться у матеріалі.

"Середній вік енергооб'єктів становить приблизно 40 років. Це фактично інфраструктурна старість", - підкреслив глава Національної енергетичної компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук. За його даними, в Україні загальне зношення мереж близько 50-60%, а у обленерго загальний технічне зношення перевищує 75%.

Для суттєвої модернізації мереж необхідні якісна зміна підходу до інвестпрограми і автоматизації, відзначається в статті "Нового времени". За даними видання, інвестиційні програми з оновлення мереж, які затверджує компаніям Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), сьогодні - найнизькобюджетніші в Європі. Наприклад, в Латвії на модернізацію 1 км мережі в тариф закладають 1 тис. доларів, а в Україні - 250 доларів. Журналісти підкреслили, що з такими мізерними вкладеннями Україні навряд чи вдасться впоратися з постійно зростаючим енергоспоживанням, а це означає, що країна залишиться лідером рейтингу частоти й тривалості аварійних відключень електроенергії.

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