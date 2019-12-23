Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко

На його думку, ретроспективне зниження "зеленого" тарифу є великим ризиком для розвитку галузі альтернативної енергетики та завдасть удару по інвестиційному клімату країни.

"На сьогодні найбільший ризик і найбільший удар – це є ретроспективне зниження тарифів. Домовлятися з новими інвесторами потрібно. Але ретроспективно знизити і знищити інвестиційний клімат – я думаю, це просто неправильно", – зазначив Нечипоренко.

Він також наголосив, що компромісне рішення щодо "зеленого" тарифу має бути ухвалене якнайшвидше, щоб не зупинити розвиток галузі.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу. За словами одного зі співавторів законопроєкту, народної депутатки Людмили Буймістер, він був компромісним, а умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з ключовими гравцями ринку ВДЕ. Європейська Бізнес Асоціація зазначила, що запропоновані норми дозволять залучити в розвиток ВДЕ 4 млрд євро інвестицій.

Проте на засіданні Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроєкт не знайшов підтримки депутатів. Проти голосували депутати від фракції “Слуги народу” на чолі з головою комітету Андрієм Герусом.