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  • Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко
23 грудня 2019, понеділок, 14:48 280
Економіка 2019-12-23T16:45:02+02:00
Українські Новини
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко

Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко

Таня Войтюк
Зелений тариф, Нечипоренко, Енергетика

Компроміс між владою та інвесторами по "зеленому" тарифу забезпечить розвиток альтернативної енергетики, необхідний для заміщення теплової і атомної генерації, які допрацьовують свій ресурс.

Про це заявив директор Voltage Group Дмитро Нечипоренко, коментуючи непідтримання енергетичним комітетом ВР законопроекту 2543, повідомляє "Obozrevatel".

Він наголосив на високому рівні зношеності генеруючих потужностей традиційної енергетики в Україні і необхідності їх заміщення ВДЕ.

"Теплова генерація у нас допрацьовує свій ресурс. Багато атомних блоків також допрацьовують свій ресурс. Я не готовий вам назвати зараз конкретні дати, але це буквально 5 років, і у нас має бути виведено з експлуатації величезна кількість генеруючих потужностей традиційної енергетики", – сказав Нечипоренко

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