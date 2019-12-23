Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко

Компроміс між владою та інвесторами по "зеленому" тарифу забезпечить розвиток альтернативної енергетики, необхідний для заміщення теплової і атомної генерації, які допрацьовують свій ресурс. Про це заявив директор Voltage Group Дмитро Нечипоренко, коментуючи непідтримання енергетичним комітетом ВР законопроекту 2543, повідомляє "Obozrevatel". Він наголосив на високому рівні зношеності генеруючих потужностей традиційної енергетики в Україні і необхідності їх заміщення ВДЕ. "Теплова генерація у нас допрацьовує свій ресурс. Багато атомних блоків також допрацьовують свій ресурс. Я не готовий вам назвати зараз конкретні дати, але це буквально 5 років, і у нас має бути виведено з експлуатації величезна кількість генеруючих потужностей традиційної енергетики", – сказав Нечипоренко На його думку, ретроспективне зниження "зеленого" тарифу є великим ризиком для розвитку галузі альтернативної енергетики та завдасть удару по інвестиційному клімату країни. "На сьогодні найбільший ризик і найбільший удар – це є ретроспективне зниження тарифів. Домовлятися з новими інвесторами потрібно. Але ретроспективно знизити і знищити інвестиційний клімат – я думаю, це просто неправильно", – зазначив Нечипоренко. Він також наголосив, що компромісне рішення щодо "зеленого" тарифу має бути ухвалене якнайшвидше, щоб не зупинити розвиток галузі. Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу. За словами одного зі співавторів законопроєкту, народної депутатки Людмили Буймістер, він був компромісним, а умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з ключовими гравцями ринку ВДЕ. Європейська Бізнес Асоціація зазначила, що запропоновані норми дозволять залучити в розвиток ВДЕ 4 млрд євро інвестицій. Проте на засіданні Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроєкт не знайшов підтримки депутатів. Проти голосували депутати від фракції “Слуги народу” на чолі з головою комітету Андрієм Герусом.