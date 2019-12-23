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23 грудня 2019, понеділок, 13:15 3 Прес-реліз
Політика 2019-12-23T13:30:01+02:00
Українські Новини
На Закарпатті майже 10 тисяч споживачів користуються Viber для сплати за газ

На Закарпатті майже 10 тисяч споживачів користуються Viber для сплати за газ

Валерия Драгомирова
Закарпатгаз Збут. Фото: zkgaszbut.104.uа
Закарпатгаз Збут. Фото: zkgaszbut.104.uа

Станом на 20 грудня чат-ботом "7104ua" у месенджері Viber користуються 9,5 тисяч закарпатців. За рік кількість споживачів газу, що оцінили переваги користування цим сервісом, зросла у 17 разів.

 
"Вайбер-бот один із популярних наших сервісів. У сучасних клієнтів смартфон завжди під рукою. Тому, коли з’явилась можливість з його допомогою швидко та зручно керувати газовим рахунком та сплачувати за газ, значно зросла кількість користувачів чат-бота "7104ua", — прокоментувала директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За допомогою вайбер-бота можна передавати показники лічильника газу, слідкувати за станом рахунку, переглядати історію оплат, скачувати квитанції та сплачувати за газ по п’яти особовим рахункам.

"Учора до нас в Центр обслуговування клієнтів прийшов незвичний клієнт. Сам святий Миколай! Попросив зареєструвати вайбер-бот. Цей сервіс дуже зручний, адже дозволяє за 2-3 хвилини передати показники лічильника або ж сплатити за спожитий газ", — поділилася Марія Рущак, менеджерка Центру обслуговування клієнтів в Ужгороді.

Для реєстрації споживачу слід вказати номер особового рахунку, суму останнього платежу за газ або номер лічильника газу. Паблік-акаунт у Viber дає змогу користуватися одразу декількома особовими рахунками. Зареєструватись можна за допомогою детальної інструкції – https://viber.104.ua/, або засканувавши відповідний QR-код.
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