На Закарпатті майже 10 тисяч споживачів користуються Viber для сплати за газ

Станом на 20 грудня чат-ботом "7104ua" у месенджері Viber користуються 9,5 тисяч закарпатців. За рік кількість споживачів газу, що оцінили переваги користування цим сервісом, зросла у 17 разів.



"Вайбер-бот один із популярних наших сервісів. У сучасних клієнтів смартфон завжди під рукою. Тому, коли з’явилась можливість з його допомогою швидко та зручно керувати газовим рахунком та сплачувати за газ, значно зросла кількість користувачів чат-бота "7104ua", — прокоментувала директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.



За допомогою вайбер-бота можна передавати показники лічильника газу, слідкувати за станом рахунку, переглядати історію оплат, скачувати квитанції та сплачувати за газ по п’яти особовим рахункам.



"Учора до нас в Центр обслуговування клієнтів прийшов незвичний клієнт. Сам святий Миколай! Попросив зареєструвати вайбер-бот. Цей сервіс дуже зручний, адже дозволяє за 2-3 хвилини передати показники лічильника або ж сплатити за спожитий газ", — поділилася Марія Рущак, менеджерка Центру обслуговування клієнтів в Ужгороді.



Для реєстрації споживачу слід вказати номер особового рахунку, суму останнього платежу за газ або номер лічильника газу. Паблік-акаунт у Viber дає змогу користуватися одразу декількома особовими рахунками. Зареєструватись можна за допомогою детальної інструкції – https://viber.104.ua/, або засканувавши відповідний QR-код.