"Наш край" переміг у Миколаївській області на виборах в ОТГ, обігнавши "Слугу народу"

Партія "Наш край" перемогла на виборах в ОТГ у Миколаївській області, які відбулися 22 грудня. Про це повідомляє Пресслужба партії.

"Наш край" здобув загалом 22 мандати за результатами виборів до трьох ОТГ (Мішково-Погорілівської, Веснянської та Дорошівської сільських об’єднаних громад). З них 19 депутатів від партії пройшли до Веснянської ОТГ та 3 до Дорошівської.

На другому місці у загальному заліку в області "Слуга народу" – 21 мандат. Самовисуванці здобули 11 мандатів, "Батьківщина" – 3.

22 грудня 2019 р. відбулися перші місцеві вибори в об’єднані територіальні громади у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори — у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.

У Миколаївській області відбулися перші вибори у Мішково-Погорілівській та Веснянській сільських ОТГ, а також додаткові у Дорошівській сільській об’єднаній громаді.