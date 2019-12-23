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23 грудня 2019, понеділок, 13:06 3 Прес-реліз
Політика 2019-12-23T13:15:01+02:00
Українські Новини
Більше 28 % клієнтів-боржників ТОВ "Волиньгаз збут" отримали попередження про припинення газопостачання

Більше 28 % клієнтів-боржників ТОВ "Волиньгаз збут" отримали попередження про припинення газопостачання

Валерия Драгомирова
Волиньгаз Збут
Волиньгаз Збут

На 1 грудня 2019 року споживачі газу Волині більше ніж на 8% збільшили заборгованість за використане блакитне паливо, порівняно з аналогічним періодом 2018 року. Наразі загальний борг волинян сягнув понад 449,3 млн. грн. Найбільші суми боргу мають власники багатоповерхових будинків, приватного сектору з басейнами та теплицями.

Із початку 2019 року ТОВ "Волиньгаз збут" уже розіслав майже 50 тис.письмових повідомлень споживачам-боржникам про припинення газопостачання. В разі непогашення боргу, відповідно до Правил постачання природного газу, після отримання повідомлення, газопостачальна компанія вимушена буде надати відповідне доручення АТ "Волиньгаз" на відключення газу та стягнення боргу в судовому порядку. Так, у листопаді  було надано доручення на припинення подачі газу клієнтам-боржникам на загальну суму 2,8 млн грн. А за 11 місяців 2019 року відключено від системи газопостачання понад  2 000 боржників.  Для порівняння: за аналогічний період 2018 року газопостачання було припинене біля 2,4 тис. клієнтам.  Наразі борги від 1 до 10 тис. грн мають понад 67 тис. волинян , більше 10 тис. грн. – біля 600 клієнтів. Крім того, 37 волинянина заборгували колосальні суми: від 30 тис. грн. і вище.

"Ми постійно звертаємося до наших клієнтів, а особливо на початку опалювального періоду, з проханням  знайти можливість оплатити існуючі борги, щоб  в разі потреби гарантовано отримувати державну допомогу та уникнути припинення газопостачання. Також пропонуємо в разі необхідності  - укласти договір реструктуризації боргу, - інформує директор ТОВ "Волиньгаз збут" Микола Тищук. – Однак, вичерпавши усі законні важелі впливу, компанія вимушена йти на крайні кроки з надання доручень оператору ГРМ на від’єднання від газу. Адже чинне законодавство передбачає припинення поставок газу та ініціювання відключення боржника".

До початку опалювального сезону, значна частина клієнтів-боржників зуміла сплатити заборгованість за використаний газ. Крім того, сплативши за газ, споживачі змогли оформити державну допомогу на призначення субсидій та пільг. Тому "Волиньгаз збут" рекомендує своєчасно сплатити за надані послуги та гарантовано забезпечити собі  безперебійне постачання газу. Нагадаємо, в разі відключення споживача за борги, повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише за стовідсоткового погашення заборгованості та сплатою усіх витрат, пов’язаних з припиненням-відновленням подачі газу. Крім того, якщо споживач має борги перед надавачем послуг понад 1 місяць, то, відповідно до законодавства, йому відмовлять в отриманні державної допомоги-субсидії.
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