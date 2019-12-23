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23 грудня 2019, понеділок, 13:00 225
Суспільство 2019-12-23T13:15:01+02:00
Українські Новини
Обшуки в "5 елементі": у клубі заявили про масштабні провокації через політичні мотиви

Обшуки в "5 елементі": у клубі заявили про масштабні провокації через політичні мотиви

Валерия Драгомирова

Прес-служба клубу "5 елемент" поширила заяву про масштабні провокації по відношенню до клубу, що сталися за результатами обшуку 20 грудня. За результатами обшуку на території клубу ДБР заявили про виявлення предметів, схожих на засоби негласного отримання інформації. Після цього, згідно із заявою клубу, в деяких ЗМІ розгорнулася кампанія, підкріплена недостовірною інформацією.

"Клуб вважає необхідним заявити, що подія є злочинною провокацією і частиною системної інформаційної, юридичної та фінансової атаки на власників клубу, що проводиться групою осіб виключно з політичних мотивів", - йдеться в прес-релізі.

Також у клубі відзначили, що обшуки в клубі останнім часом проходять регулярно, а масштаби підтасування фактів та маніпуляції у ЗМІ говорять про те, що до атаки можуть бути причетні не тільки приватні особи. "5 елемент" заявив про плани захищати себе усіма можливими правовими інструментами.

"Ми завжди працювали і будемо працювати в рамках правового поля України, протягом усіх обшуків, які регулярно проводяться в останні півроку правоохоронними органами на території клубу, ми надавали їм повне сприяння, але ми закликаємо представників силових відомств і журналістів не ставати інструментом для нечистих на руку політиків. Головною цінністю клубу "5 елемент" завжди була незламність приватності і конфіденційності приватного життя. Протягом 14 років ми жодного разу не порушили це правило. Для нас дуже важлива довіра наших гостей і репутація одного з кращих клубів України. Тому ми будемо використовувати всі можливі правові інструменти, щоб відстояти її", - повідомили в клубі.
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