Новорічні подарунки "Миколаївгазу": День клієнта і відкриття двох нових Центрів обслуговування

Напередодні Новорічних свят АТ "Миколаївгаз" підготувало для своїх клієнтів масу сюрпризів: День клієнта і відкриття відразу двох нових Центрів обслуговування споживачів газу.

З 16 по 20 грудня компанія провела вже ставший за три роки традицією - День клієнта. Весь тиждень відвідувачів Центру обслуговування клієнтів в Миколаєві чекали приємні сюрпризи, розіграші, конкурси та подарунки.

"Миколаївгаз" разом ще з 18-ю газорозподільними компаніями, взяв участь увстановленні рекорду України за кількістю "Дякую", написаних споживачам газу в святкових листівках за один день, провів "газову" вікторину і новорічний майстер-клас для дітей, а також визначив кращого менеджера Центру обслуговування на думку самих клієнтів.

Ще одним передноворічним сюрпризом в День Святого Миколая стало урочисте відкриття нового – другого Центру обслуговування клієнтів АТ "Миколаївгаз" в місті Вознесенськ. Тепер близько 43 тис. споживачів газу Вознесенського району зможуть швидко, доступно і зручно отримати весь спектр послуг газової компанії.

Третій Центр обслуговування буде відкритий для жителів Баштанського району в місті Баштанка– 28 грудня. Він зможе охопити більше 21 тис. споживачів газу.

"Ми прагнемо налагодити комунікацію з усіма нашими клієнтами в найвіддаленіших куточках області. Для того, щоб споживачам газу було зручно і комфортно отримувати послуги нашої компанії, ми постійно вдосконалюємо клієнтський сервіс. Створюємо нові зручні онлайн-сервіси, відкриваємо сучасні Центри обслуговування, проводимо для наших клієнтів різні акції, організовуємо свята. Таким чином ми намагаємося показати, що цінуємо кожного нашого клієнта і тому всіма силами прагнемо покращувати якість послуг, що надаються", - розповідає начальник клієнтського сервісу Мар'яна Жовнерик.

У центрах обслуговування клієнтів споживачі можуть укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, замовити установку газового обладнання, лічильника, газифікацію житла, виготовлення технічних умов, проектної документації тощо. Всього в одному місці клієнти можуть отримати більше 40 різних послуг.

До нового року в Миколаївській області будуть діяти вже три Центри обслуговування клієнтів за такими адресами: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 25-а, м. Вознесенськ, вул. Соборності, 33, м. Баштанка, вул. Ювілейна, 84.

Довідка про компанію:

АТ "Миколаївгаз" - єдина на території Миколаївської області компанія-ліцензіат з розподілуприродного газу. Підприємство експлуатує 8,7 тис. км газопроводів. Щорічний обсяг розподілу природного газу складає майже 500 млн. куб. м газу.

Загальний рівень газифікації Миколаївській області - 72%. АТ "Миколаївгаз" забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. сімей Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.

АТ "Миколаївгаз" входить в десятку кращих платників податків області. Щорічно підприємство перераховує до бюджетів різних рівнів близько 50 млн. гривень.