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  • Закон про децентралізацію посилить повноваження президента, - Пилипенко
23 грудня 2019, понеділок, 10:38 10
Політика 2019-12-23T12:00:03+02:00
Українські Новини
Закон про децентралізацію посилить повноваження президента, - Пилипенко

Закон про децентралізацію посилить повноваження президента, - Пилипенко

Валерия Драгомирова
Володимир Пилипенко
Владимир Пилипенко. Фото: vidrodzhennya.org.ua
Владимир Пилипенко. Фото: vidrodzhennya.org.ua

Запропоновані президентом зміни до Конституції щодо децентралізації передбачають централізацію влади. Посилюються повноваження президента по всій країні через запровадження інституту префекта.

Про це сказав представник України у Венеціанській комісії (2013-2017рр.), народний депутат України VI-VII скликань, директор Українського центру суспільно-правових досліджень Володимир Пилипенко в ефірі телеканалу НАШ.

За його словами, префекти  замінюватимуть голів обласних та районних держадміністрацій.

Окрім того, префект зможе зупинити дію будь-якого акту органу місцевого самоврядування, якщо він буде вважати, що в них є порушення Конституції чи закону. І вже потім суд буде вирішувати, хто з них правий. Але до ухвалення судом рішення щодо  правомірності таких дій пройде значний проміжок часу.

"У цих змінах ми відновлюємо радянський інститут прокуратури. Це коли прокурор виносив протест, зупиняв рішення", - зауважив заслужений юрист України.

Усі ініціативи щодо конституційних змін треба обговорювати  з громадами та експертами, щоб вони, як попередні ініціативи президента, не отримали критику Ради Європи та Венеційської комісії, переконаний Володимир Пилипенко.

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