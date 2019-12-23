Закон про децентралізацію посилить повноваження президента, - Пилипенко

Запропоновані президентом зміни до Конституції щодо децентралізації передбачають централізацію влади. Посилюються повноваження президента по всій країні через запровадження інституту префекта.

Про це сказав представник України у Венеціанській комісії (2013-2017рр.), народний депутат України VI-VII скликань, директор Українського центру суспільно-правових досліджень Володимир Пилипенко в ефірі телеканалу НАШ.

За його словами, префекти замінюватимуть голів обласних та районних держадміністрацій.

Окрім того, префект зможе зупинити дію будь-якого акту органу місцевого самоврядування, якщо він буде вважати, що в них є порушення Конституції чи закону. І вже потім суд буде вирішувати, хто з них правий. Але до ухвалення судом рішення щодо правомірності таких дій пройде значний проміжок часу.

"У цих змінах ми відновлюємо радянський інститут прокуратури. Це коли прокурор виносив протест, зупиняв рішення", - зауважив заслужений юрист України.

Усі ініціативи щодо конституційних змін треба обговорювати з громадами та експертами, щоб вони, як попередні ініціативи президента, не отримали критику Ради Європи та Венеційської комісії, переконаний Володимир Пилипенко.