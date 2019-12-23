В Запорізькій області 80% споживачів боргують за газ

Станом на 1 грудня 2019 року 80% споживачів в Запорізькій області заборгували за газ. Загальна сума неплатежів за газ клієнтів "Запоріжгазу Збуту" перевищіла 1 млрд грн.

На початок зими борг клієнтів "ЗапоріжгазуЗбуту" досяг 1,1 млрдгрн, що на 10% більше в порівнянні з минулим роком.

Частіше за всіх ухиляються від оплати рахунків за спожитий газ власники великих приватних будинків. У той же час споживачі з невеликими доходами розраховуються вчасно.

"Ми продовжуємо активну роботу зі споживачами-боржниками. Для того щоб забезпечити безперебійне газопостачання нашим клієнтам, ми повинні вчасно розраховуватися з йоговласником – НАК "Нафтогаз України" за вже спожиті обсяги природного палива", - говорить директор "Запоріжгаз Збуту" Владислав Вітютін.

У раз інесплати за газ компанія-постачальник повинна припинити поставки газу. Першим кроком до цього є письмове попередження про припинення газопостачання. За 11 місяців цього року було направлено 67,5 тис. попереджень боржникам, неплатежі яких складають 350 млн грн.



Якщо після попередження спроб погасити борг немає, то газопостачання припиняється, а справа передається до суду. З початку року в області відключено 3918 домогосподарств. Після відключення майже 80% споживачів погашають заборгованість протягом декількох днів. Для відновлення газопостачання необхідно погасити не тільки борг, а й відшкодувати витрати з відновлення газопостачання. Ще 600 справ на боржників були передані до суду. Якщо споживач не може заплатити всю суму заборгованості, він має право укласти договір реструктуризації.