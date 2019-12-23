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  • З початком холодів кількість викликів доаварійно-диспетчерської служби "Харківміськгазу" збільшилась вдвічі
23 грудня 2019, понеділок, 09:34 4 Прес-реліз
Економіка 2019-12-23T10:00:02+02:00
Українські Новини
З початком холодів кількість викликів доаварійно-диспетчерської служби "Харківміськгазу" збільшилась вдвічі

З початком холодів кількість викликів доаварійно-диспетчерської служби "Харківміськгазу" збільшилась вдвічі

Валерия Драгомирова
Харківміськгаз. Фото: khgor.104.ua
Харківміськгаз. Фото: khgor.104.ua

Кількість викликів з початку опалювального сезону до аварійно-диспетчерської служби АТ "Харківміськгаз" збільшилась майже вдвічі. За добу аварійні бригади здійснюють близько 70 виїздів. З початку ж року АДС прийняла 13,7 тис. викликів.

Майже 70% заявок пов’язані з аварійними ситуаціями на внутрішньо-будинкових мережах газопостачання. Втім, обов'язок по безпечній експлуатації та регулярному технічному обслуговуванню цих мереж покладено на власників або співвласників багатоквартирних будинків. З початку 2019 року ця послуга є ринковою і може надаватися спеціалізованими організаціями. При цьому, виїзди на аварійні виклики споживачів, як і раніше  безкоштовно здійснює тільки АДС АТ "Харківміськгаз".

Основними причинами аварійних ситуацій стають: самостійні заміни та ремонт газового обладнання, реконструкції приміщень, в яких встановлено газове обладнання, втручання в конструкції системи газопостачання та газових приладів, використання для обігріву приміщень газових плит. Також небезпечним є встановлення примусових витяжок у будинках, в яких встановлено газові прилади і апарати з відводом продуктів згорання в димохід. Це категорично заборонено Правилами безпеки систем газопостачання!

Аварійно-диспетчерська служба АТ "Харківміськгаз" працює 24 години на добу, сім днів на тиждень. Для оперативного цілодобового реагування на аварійні ситуації АДС має 15 спецавтомобілів служби "104" які споряджені всіма необхідними технічними засобами.

При появі в приміщенні запаху газу споживач повинен негайно припинити користуватися газовими приладами, перекрити крани перед ними, відкрити вікна або кватирки для наскрізного провітрювання приміщення і зателефонувати до аварійно-диспетчерської служби за телефоном "104".

Довідка. ПАТ "Харківміськгаз" - підприємство, яке здійснює розподіл газу на території міста Харкова. Протяжність розподільчих, ввідних,  внутрішних газопроводів та газопроводів-вводів складає більше 8 тисяч кілометрів, щорічний обсяг транспортування природного газу складає 1,4 мільярдів кубічних метрів. ПАТ "Харківміськгаз" забезпечує природним газом понад 500 тис. домоволодіньта понад 3,5 тис. промислове підприємство, організацій, установ. 
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