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22 грудня 2019, неділя, 21:11 171
Політика 2019-12-22T21:18:32+02:00
Українські Новини
Більше 5 років "Укрзалізниця" не платить мільярди боргів своїм кредиторам з дозволу уряду, - ЗМІ

Більше 5 років "Укрзалізниця" не платить мільярди боргів своїм кредиторам з дозволу уряду, - ЗМІ

Николай Полищук

У жовтні 2019 року виповнилося 5 років ПАТ "Укрзалізниця", яке було утворене шляхом злиття всіх підприємств залізничного транспорту. І рівно стільки ж років державне підприємство не платить багатомільйонні борги кредиторам, серед яких банківські установи та постачальники.

Про це йдеться в статті, опублікованій виданням "Дзеркало тижня", пише Цензор.

Згідно зі зведеними актами "Укрзалізниці" від 6 серпня 2015 року, загальний розмір кредитної заборгованості підприємств залізничного транспорту складав більше 17,553 млрд грн, з яких борги ДП "Донецька залізниця" - майже 3,578 млрд грн.

Реформування судової системи і формування нового складу Верховного Суду відродили надії кредиторів на врегулювання патової ситуації.

Так, у справі №812/1149/16 Верховний Суд висловив позицію, що інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб про те, що ПАТ "Укрзалізниця" є правонаступником ДП "Донецька залізниця", вважається достатньою для підтвердження такого факту.

Розгляд справи Великою палатою Верховного Суду відбудеться 24 грудня 2019 року.

Детально з ситуацією можна ознайомитися в публікації "ДТ" "Залізний аргумент".
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