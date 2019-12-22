Бойко назвав перемогою підписання газових контрактів з РФ

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко назвав перемогою підписання газових контрактів з Росією. Про це він сказав в ефірі каналу "Інтер", повідомляє прес-служба ОПЗЖ.

"У мене немає і тіні сумніву, що договір про транзит газу буде укладений. Особливо після того тупика, в який завели відносини, в тому числі, в газовій галузі з РФ. Те, що він буде укладений, – це, безумовно, перемога. У першу чергу, нашої країни. Тому що це наша ГТС. І те, що люди отримають роботу, а бюджет – доходи", – заявив Бойко.

"Зрозуміло, що це буде компромісний договір, але без компромісу вийти з подібного тупика неможливо. Потрібно просто чесно сказати людям, що компроміс необхідний, що цей договір дуже важливий, і його потрібно укласти", – додав він.

Юрій Бойко також зазначив, що в його підписанні зацікавлені всі сторони.

"У цьому зацікавлені Європа і Росія. І, природно, ми як країна, яка щороку отримує 3 млрд доларів валютних надходжень від транзиту російського газу. Крім того, ми зберігаємо близько 50 тисяч робочих місць і технічну безпеку газопроводу", – сказав народний депутат.

Також політик висловив надію, що у зв'язку з підписанням транзитного договору буде підписаний і договір про прямі поставки газу.

"Якщо ми зможемо купувати його на східному кордоні України, не переплачуючи за те, що за документами він йшов транзитом через всю нашу країну і через європейські країни повертався назад, то ціна газу буде знижена", – підкреслив Юрій Бойко.