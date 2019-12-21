Поліція ліквідувала 268 гральних закладів у Львівській області

Поліція припинила незаконну діяльність 268 гральних закладів у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

зокрема, 250 з них працювали під виглядом розповсюдження державних лотерей.

Поліцейські вилучили комп'ютерне обладнання, ігрові столи і гроші, отримані злочинним шляхом.

Мобільні групи продовжують відпрацьовувати територію Львівської області з метою виявлення гральних закладів.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національної поліції в п'ятницю ліквідували 371 гральний заклад на території Дніпропетровської області.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив Нацполиции з 16:00 20 грудня припинити функціонування гральних закладів.