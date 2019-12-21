Дірка в бюджеті – 80 млрд гривень через ОВДП, - Бойко

Уряд провалив виконання бюджету, тому що у нього прийшли випадкові люди. Про це заявив Співголова фракції "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко в ефірі ток-шоу "Голос народу" на телеканалі "112 Україна", передає прес-служба фракції.

"Це уряд повністю провалив бюджет. Митниця провалила план на 50 мільярдів. Але найстрашніше – вони випустили облігації внутрішньої держпозики і продали їх міжнародним спекулянтам під високі відсотки. І обслуговувати ці облігації буде вся країна. На першому етапі валюта зайшла в країну, гривня зміцнилася, і відповідно впали доходи бюджету. В результаті дірка в бюджеті – 80 мільярдів. При цьому прем'єр, виступаючи в парламенті, навіть не сказав, що збирається з цим робити. Він не розуміє глибину прірви, в якій опинилася країна", – заявив Юрій Бойко.

Політик нагадав, що в Україні відбулася повна зміна влади, і з початку осені президент разом з його партією мають всю повноту влади.

"Люди очікували, що в такій ситуації швидко почнеться поліпшення життя. Але тепер народ починає розуміти, що парламент і уряд живуть окремим від країни життям. Коли прем'єр сьогодні виступав у парламенті, у мене склалося відчуття, що він – щаслива людина, тому що не розуміє, наскільки в країні все погано", – сказав він.

"Я дивився на нього, а у мене перед очима зустріч з колективом районної лікарні в Путивлі Сумської області. Люди з вересня не отримують зарплату, хоча це всього 5-7 тисяч у кожного. Їм не на що жити. І таких лікарень і шкіл по країні десятки тисяч", – додав Юрій Бойко.

На думку опозиційного політика, все це відбувається тому, що в уряд прийшли абсолютно непідготовлені випадкові люди.

"Вони не розуміють, що таке державне управління, не володіють життєвим і виробничим досвідом. Реалізується принцип "будь-яка куховарка може управляти державою". І це біда. Може, вони навіть хороші люди, але вони не знають, що робити", – резюмував Юрій Бойко.