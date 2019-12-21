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21 грудня 2019, субота, 17:01 8
Судова влада 2019-12-21T17:15:09+02:00
Українські Новини
НААУ внесла заставу за адвоката Чибирдина, який пробув 30 місяців у СІЗО

НААУ внесла заставу за адвоката Чибирдина, який пробув 30 місяців у СІЗО

Ярина Вацяк

Національна асоціація адвокатів України внесла необхідну суму застави – 768 400 гривень за адвоката Олександра Чібірдіна, який з березня 2017 року утримувався в СІЗО у м. Одеса.

Про це йдеться в повідомленні прес-службі НААУ.

У жовтні 2019 року суд вперше задовольнив прохання захисників Чібірдіна про альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. На початку грудня Голова НААУ оголосила відкритий збір коштів для застави, необхідного для звільнення адвоката з СІЗО. Пожертви акумулювалися в Благодійному фонді допомоги адвокатам.  Зібраних коштів було недостатньо, тому було задіяно допомогу Вищої школи адвокатури, завдяки чому стало можливим внесення застави.

Справа адвоката Чібірдіна з моменту її початку перебувала у постійному фокусі уваги Національно асоціації адвокатів. Про порушення його професійних прав систематично повідомлялися не лише правоохоронні органи України, але і міжнародні інституції. У 2018 року про цю ситуацію було направлено звернення до уповноваженого представника управління спеціальних процедур офісу Верховного Комісара ООН з прав людини. Випадок прав адвоката Чібірдіна постійно фіксувався у тематичних звітах НААУ з порушень прав адвокатів в Україні, які поширюються у професійному середовищі в Україні та за кордоном.

"Порушення прав адвокатів в Україні є, на жаль, поширеною практикою, а окремі кричущі випадки викликають міжнародний резонанс. Для Національної асоціації адвокатів пріоритетним завданням є захист професійних прав і гарантій кожного адвоката. У даній ситуації ми доклали максимальних зусиль для того, щоб домогтися судового рішення про можливість внесення застави і зібрали необхідну суму. НААУ буде уважно ставитися до подальшого розслідування проти адвоката Чібірдіна", - прокоментувала цю ситуацію Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова.
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