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21 грудня 2019, субота, 16:18 3
Суспільство 2019-12-21T16:30:02+02:00
Українські Новини
Тримав у страху ціле місто: ЗМІ розповіли про "кінець епохи" відомого афериста в Рівному

Тримав у страху ціле місто: ЗМІ розповіли про "кінець епохи" відомого афериста в Рівному

Ярина Вацяк

Замішаний у низці розслідувань і кілька разів раніше затриманий кримінальний аферист А. Федорчук, який раніше тримав у страху" місто Рівне, але нещодавно проти нього дали свідчення, за якими він може бути звинувачений у серйозних злочинах

Про це повідомляє видання "Реаліст".

Так, раніше Федорчук був затриманий столичними ДСР НП України під час вимагання 120 тисяч доларів у громадянина Італії. Також проти нього ведеться розслідування у справі про переоформлення незаконних дій реєстраційною службою комунального підприємства "Реєстраційна служба" Маломощаницької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області", яку СБУ викрило області – реальні власники у цій справі втратили понад 20 мільйонів гривень.

Раніше правоохоронці затримали виконавця підпалів і обстрілів будівель Віктора Пустинського на прізвисько "Порожній". Його звинувачували в тому, що він підпалив автомобіль підприємця і екс-депутата А. Остапчука, переплутавши його з автомобілем В. Голоду. А в 2016 році біля ресторану "Блюз" він, на думку слідчих, по-звірячому побив "кіборга" Романа Рудейчука, який раніше зазнав серйозне поранення, захищаючи Україну. Під час обшуку в гаражі "Порожнього" було вилучено понад 10 200 одиниць зброї і боєприпасів, також були знайдені гільзи з-під автомата Калашникова, яким був обстріляний будинок одного з заслужених суддів міста, який виніс справедливе рішення проти одного з місцевих кримінальних авторитетів. Пустинський під час дачі показань зізнався, що обстріляв будинок судді за замовленням Федорчука, щоб обдурити слідство, він збирав використані гільзи в пакетик, а інші, привезені на замовлення бійцями з АТО, розсипав на місці злочину. Під час обшуку також було знайдено список майбутніх жертв підпалів, складений на 2020 рік.

Слідчі зазначають, що серед постраждалих від дій Федорчука представники кримінального світу з Рівного та Києва, і тепер йому загрожує небезпека. На їхню думку, за гратами він буде в більшій безпеці наразі.
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