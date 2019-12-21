Іноземні інвестори та банки згортають фінансування проектів через невизначеність щодо "зеленого" тарифу, - ЗМІ

Іноземні інвестори призупиняють фінансування проектів з розвитку альтернативної енергетики в Україні через невизначеність ситуації щодо "зеленого" тарифу. Про це заявив віцепрезидент NBT AS Бьорген Творг, коментуючи відсутність компромісу між владою та інвесторами щодо "зеленого" тарифу.

"Ситуація з погляду зовнішніх інвесторів, які готові інвестувати в Україну, така. Більшість з дійсно великих інвесторів призупинили свою діяльність, але поки що вони не сказали остаточне “ні”. Проте є така частка інвесторів, які вже виїхали з країни, і вони вже не мають намірів надалі інвестувати в Україну, тому що немає впевненості, немає довіри з боку владних органів", – сказав Творг.

Він також зазначив – якщо українська влада не ухвалить компромісного рішення щодо "зеленого" тарифу, яке влаштує як владу, так і бізнес, іноземні інвестори та міжнародні фінансові установи, які їх кредитують, підуть з України.

"Сьогодні ми обговорювали з одним із великих банків, який готовий інвестувати в Україну. Банк має дуже багато проєктів, на мільярди євро по всьому світові, і вже дуже багато виконаних робіт. Якщо ми приймемо найбільш негативний сценарій, найбільш ризикований сценарій, особливо з боку політичних діячів, що ухвалюють рішення, зрозуміло, що наразі цей банк також призупинив свою фінансову діяльність та інвестиції (в Україні. – Ред.)", – наголосив Творг.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу. За словами одного зі співавторів законопроєкту, народної депутатки Людмили Буймістер, він є компромісним, а умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з ключовими гравцями ринку ВДЕ. Проте на засіданні Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроєкт не був підтриманий депутатами.

На думку президентки Професійної асоціації екологів Людмили Циганок, влада має знайти компромісне рішення проблеми "зеленого" тарифу, щоб втримати довіру інвесторів, які розвивають альтернативну енергетику в Україні. Вона вважає запропонований депутатами комітету з питань економічної політики законопроєкт №2543 компромісним, та зазначає, що його ухвалення стане позитивним сигналом для інвесторів.

Посольства Данії, Норвегії та Швеції закликали досягти на законодавчому рівні компромісу в питанні “зелених” тарифів задля збереження інвестпривабливості України. Листа з таким зверненням вони надіслали на адресу міністра енергетики та довкілля Олексія Оржеля та голови комітету ВР з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.