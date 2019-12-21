Прокурор Фільчаков викрив кілька казино у Харкові, які прикривали правоохоронці

В центрі Харкова 20 грудня правоохоронці викрили два казино. Про це повідомив прокурор області Олександр Фільчаков. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Як зазначається, в результаті слідчих дій було конфісковано рулетки, ігрові фішки і відповідна апаратура. Були допитані працівники закладів і їх клієнти.

"Прокуратурою області перевіряється причетність до незаконної діяльності гральних закладів, працівників інших правоохоронних органів області, на яких законом покладено обов'язок протидіяти "гральному бізнесу", – зазначив Фільчаков.

Усе це відбувалося в рамках рейду по протидії незаконній діяльності об'єктів грального бізнесу.

В цілому, правоохоронці зупинили діяльність понад 5000 гральних закладів по всій Україні та вилучили обладнання вартістю приблизно 50 млн гривень.

Нагадаємо, 20 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення заборонити займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей. Уряд також доручив правоохоронцям з 20 грудня почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу.