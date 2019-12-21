Стали відомі умови нового транзитного контракту

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд кубометрів, а в 2021-2024 роках – 40 млрд кубометрів.

Про це Українським новинам повідомило джерело, знайоме з результатами двосторонніх переговорів, які пройшли в Мінську 20 грудня.

"Домовилися про можливість підписання контракту на 5 років, який може бути згодом продовжений. Обсяг транзиту на 2020 рік – 65 млрд кубів, з 2021 по 2024 – 40 млрд кубів", - повідомило джерело.

Він зазначив, що тариф для транзиту буде розраховано по європейській методології.

Крім того, сторони домовилися, що Росія заплатить Україні близько $3 млрд за рішенням арбітражу Стокгольма по транзитному контракту 2009 року, до кінця 2019 року.

"Є домовленість, що Росія заплатить майже $3 млрд за рішенням арбітражу Стокгольма, причому, ще до кінця поточного року", - сказав співрозмовник агентства.

Після виплати Газпромом $3 млрд Україна відмовиться від інших претензій до Газпрому щодо відшкодування коштів, пов'язаних з наданням послуг з транзиту.

"Росія виплатить $3 млрд, а Україна, в свою чергу, відкличе всі інші претензії", - зазначив співрозмовник

Мова йде про позов майже на $12 млрд як компенсацію за відсутності транзиту з 2020 року і штраф Антимонопольного комітету України. 5 жовтня 2016 року АМКУ звернувся до суду з вимогою стягнути з "Газпрому" штраф та пеню в сумарному розмірі близько 172 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.