Чоловіка засудили до 10 років в'язниці за спробу підірвати залізницю в Харкові

Куп'янський районний суд засудив до 10 років і 1 місяця в'язниці диверсанта за спробу підірвати залізницю у Харкові в 2018 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби безпеки України, передають Українські Новини.

Він визнаний винним за ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 (створення терористичної групи чи терористичної організації, диверсія, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Спроба диверсії сталася в 2018 році.

Злочин готував агент так званого "Міністерства державної безпеки Луганської народної республіки" (МДБ "ЛНР").

Для диверсії він вибрав дренажний міст під залізничним полотном в районі транспортного вузла, який з'єднує Харківську область з районом проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

Диверсія мала призвести до руйнування і виведення з ладу шляху, по якому здійснювався логістика для потреб Збройних сил на Донбасі.

Заклавши вибухівку, зловмисник виїхав у напрямку тимчасово окупованих територій на відстані 30 кілометрів активував пристрій сигналом з мобільного.

Однак контррозвідники СБУ заздалегідь замінили вибухівку на імітаційний засіб і запобігли диверсії.

Співробітники спецслужби затримали виконавця.

Також задокументовано, що організатором диверсії був співробітник "МГБ ЛНР" Єгор Дубровкин, колишній співробітник управління СБУ в Луганській області, який зрадив військовій присязі.

Він перебуває в розшуку СБУ за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України затримала диверсанта за підозрою у спробі підриву залізничної смуги в Харкові.

У березні 2019 року прикордонники затримали диверсанта на прізвисько "Домовик" на адмінкордоні з Кримом.