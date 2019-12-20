підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
20 грудня 2019, пʼятниця, 20:05 17
Судова влада 2019-12-20T20:24:29+02:00
Українські Новини
Чоловіка засудили до 10 років в'язниці за спробу підірвати залізницю в Харкові

Чоловіка засудили до 10 років в'язниці за спробу підірвати залізницю в Харкові

Ярина Вацяк
Теракт, Залізниця, Суд, диверсія, Диверсант

Куп'янський районний суд засудив до 10 років і 1 місяця в'язниці диверсанта за спробу підірвати залізницю у Харкові в 2018 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби безпеки України, передають Українські Новини.

Він визнаний винним за ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 (створення терористичної групи чи терористичної організації, диверсія, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Спроба диверсії сталася в 2018 році.

Злочин готував агент так званого "Міністерства державної безпеки Луганської народної республіки" (МДБ "ЛНР").

Для диверсії він вибрав дренажний міст під залізничним полотном в районі транспортного вузла, який з'єднує Харківську область з районом проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

Диверсія мала призвести до руйнування і виведення з ладу шляху, по якому здійснювався логістика для потреб Збройних сил на Донбасі.

Заклавши вибухівку, зловмисник виїхав у напрямку тимчасово окупованих територій на відстані 30 кілометрів активував пристрій сигналом з мобільного.

Однак контррозвідники СБУ заздалегідь замінили вибухівку на імітаційний засіб і запобігли диверсії.

Співробітники спецслужби затримали виконавця.

Також задокументовано, що організатором диверсії був співробітник "МГБ ЛНР" Єгор Дубровкин, колишній співробітник управління СБУ в Луганській області, який зрадив військовій присязі.

Він перебуває в розшуку СБУ за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України затримала диверсанта за підозрою у спробі підриву залізничної смуги в Харкові.

У березні 2019 року прикордонники затримали диверсанта на прізвисько "Домовик" на адмінкордоні з Кримом.

Більше новин про: Теракт Залізниця Суд диверсія Диверсант

Архів
Новини
Шістеро людей продовжують лікування в лікарнях після пожежі в одеському коледжі 21:22
В суботу в Україні пройдуть дощі, температура від -6 до +14 20:53
У столичному нічному клубі розпочався корпоратив "Слуг народу", - ЗМІ 20:27
Чоловіка засудили до 10 років в'язниці за спробу підірвати залізницю в Харкові 20:05
Екс-депутатові Ради Полякову повідомили про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві 19:36
більше новин
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю 10:05
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
Люди Порошенка платили за публікацію позитивних матеріалів про свою діяльність, - ЗМІ 11:00
Путін назвав "ДНР" і "ЛНР" законними органами влади і нагадав, що "їх там немає" 12:36
"Зелений" тариф: міжнародні інвестори очікують на компроміс 10:25
більше новин
Додаток Пенсійного Фонду. Фото: Facebook/Пенсійний Фонд
Пенсійний фонд переходить в онлайн: все що потрібно знати про нову систему виплат 06:45 Інфографіка
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
Мінфін зупинив необов'язкові виплати з бюджету через аномальне зміцнення гривні 09:15 Документ
Кнопкодавів в Раді тепер будуть карати штрафами до 85 тис. гривень 18:55
Україна і Росія досягли принципової угоди з транзиту газу, - Шефчович 23:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok