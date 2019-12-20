"Україна може стати одним зі світових центрів R&D" - голова наглядової ради АТ "Фармак" Філя Жебровська

Голова наглядової ради великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) Філя Жебровська вважає, що в майбутньому Україна може стати одним зі світових центрів R & D.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

До 95-річчя компанії "Фармак" у співпраці з видавництвом «Основи» випустив книгу «Буде тобі наука: українські вчені, які змінюють світ», автором якої став відомий український журналіст Юрій Марченко.

"Ця книжка — про науку. Про велич дослідницького пошуку та щастя відкриття. Це біографічні нариси про сучасних українських учених, які сьогодні роблять вагомий внесок у світову науку. Їхніми відкриттями вже користується весь світ. Серед них — фізики, нанотехнологи, нейрофізіологи, біохіміки, генетики, імунологи та представники інших наук. І молоді, і вже досвідчені — усі вони неймовірно талановиті та цілеспрямовані", - йдеться в повідомленні.

В повідомленні наголошується, що випускаючи книжку «Буде тобі наука: українські вчені, які змінюють світ», "Фармак" хоче привернути увагу до питання розвитку наукового потенціалу нашої країни, показати сучасним молодим вченим на прикладі вже відомих, що перспективи для зростання та розвитку є, і можна зробити багато відкриттів і розвиватися у своїй країні, роблячи водночас внесок у світову науку.

"Приємно бачити, що сьогодні світову науку роблять і українські вчені. На їхню інтелектуальну працю є попит у всьому світі. Найкращі наукові центри, лабораторії й інститути з величезним задоволенням відчиняють свої двері для наших вчених. І це, без сумніву, захоплює. На жаль, широкому загалу прізвища з цієї книжки мало про що говорять, проте у світі їх знають набагато краще. І так не має бути! Шукати відповіді на питання "Чому так сталося?" вже недоречно. На порядку денному має бути інше: як виправити ситуацію? Ми вирішили зробити свій внесок і за допомогою цієї книжки розповісти українцям про видатних учених-співгромадян. Я щиро переконана: країна повинна пишатися тими, хто творить сучасну світову науку. Ця книжка не тільки підкреслює потужний науковий потенціал України. Хотілося б, аби вона також спонукала тих, від кого це залежить, до його повноцінного розкриття, розвитку і, що найважливіше, — збереження", - зазначила Жебровська.

За її словами, така потужна наукова школа має стати нашою національною відзнакою на міжнародному рівні й конкурентним чинником у глобальному світі.

"Чому б Україні не стати одним зі світових центрів R&D? За системного державного підходу все вдасться, адже нам не потрібно залучати іноземних учених до себе — ми маємо власних, яким потрібно лише дати належні умови для науково-дослідної роботи. "Фармак" розуміє важливість розвитку науки в країні. Компанія тісно співпрацює з провідними вишами країни. У "Фармак" працюють 150 науковців, з яких 40 кандидатів наук і 5 докторів наук. В інновації та розвиток щорічно "Фармак" інвестує приблизно 95% прибутку. У цій сумі є й частка інвестицій у науковий розвиток компанії. Уже кілька років "Фармак" проводить "Школу молодого науковця", з прагненням відродити науковий потенціал нашої країни", – зазначила Жебровська.

Тираж книги становить 10 тис. примірників, для того, щоб широкий загал мав доступ до книги, "Фармак" направить її примірники в бібліотеки, виші України, також книга буде у вільному продажу. Усі кошти, зібрані від продажу книги, підуть на розвиток української науки через Благодійний фонд "Фармак".

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.