ЖК KANDINSKY Odessa Residence будується відповідно до проекту та без порушень законодавства, - девелопер

KANDINSKY Odessa Residence на Французькому бульварі, 63/65 в Одесі будується законно й у повній відповідності до проекту, на який видано дозвільну документацію, заявляють девелопери проекту Perfect Group, Citex Development та SAGA Development у відповідь на інформацію про кримінальне провадження Державного бюро розслідування щодо використання земельної ділянки нібито не за функціональним призначенням.

14 січня 2015 року Управління архітектури і містобудування Одеської міської ради видало містобудівні умови та обмеження ділянки на вул. Французький бульвар, 63/65 в Приморському районі м. Одеса. Цей документ було покладено в основу проекту забудови, отримано позитивний висновок проектної документації. Крім того, отримано дозвіл на будівництво курортно-оздоровчого комплексу у складі чотирьох 21-поверхових корпусів та паркінгу. Саме цей проект наразі реалізується під брендом KANDINSKY Odessa Residence, – йдеться у заяві девелоперів.

Санатоно-курортна функція у складі проекту буде представлена не лише апартаментами та готелем для відпочинку, але й детокс-клінікою, фітнес-центром зі СПА та власним парком.

"Кримінальне провадження відкрито на основі припущення слідчого про продаж квартир. Ця інформація не відповідає дійсності. Ми переконані, що ретельна перевірка ДБР документації замовника будівництва, ТОВ "Одесаінвестбуд", дозволить владнати це непорозуміння. Наша позиція чітка і прозора, ми відкриті для преси і громадськості, та готові в разі необхідності відповісти на будь-які запитання", – йдеться у повідомленні прес-служби.