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20 грудня 2019, пʼятниця, 16:47 124
Шоу-бізнес 2019-12-20T17:45:02+02:00
Українські Новини
Zinaїda представить роботу Flow в The Line Contemporary Art Space в Лондоні

Zinaїda представить роботу Flow в The Line Contemporary Art Space в Лондоні

Петро Стуженко
Художня виставка, Міжнародний фестиваль, Alchemic Body 2019, Лондон

З 20 грудня 2019 по 31 січня 2020 року у The Line Contemporary Art Space (Лондон) відбудеться міжнародний фестиваль фотографії, живопису, інсталяції, скульптури, відео-мистецтва Alchemic Body 2019. Fire. Air. Water. Earth, в рамках якого українська художниця Zinaїda представить свою роботу Flow.

Про це йдеться на офіційному веб-сайт художниці.


На думку Zinaїda, будь-що в природі, як і тіло людини, складається з 5 першоелементів: землі, повітря, ефіру, води та вогню. Щоб мати змогу використовувати сили природи, спрадавна людина почала кодувати першоелементи. Код - це простір, в якому взаємодія з природними стихіями стає можливою.

"Я розглядаю тему кодування елементів на прикладі традицій, що існували на терені теперішньої чорнобильської зони відчуження. Мало досліджені до аварії, вже після їх і зовсім накрило, мовляв, "чорною хмарою", через що провадити етнографічні розвідки стало вкрай важко все замело попелом. У моїй роботі кожний символ - це енергія окремого елемента. Flow - своєрідний перфоманс, у якому я, завдяки позосталим знанням та залишкам побутових речей, що їх знайдено під час експедицій, реконструюю основні коди традиційного побуту й декоративно-ужиткового мистецтва тамтешніх жителів", - зазначила Zinaїda.

Організатори Alchemic Body 2019. Fire. Air. Water. Earth запросили художників із 50 країн світу. У події візьме участь міжнародна спільнота професійних кураторів, галеристів, колекціонерів, редакторів та видавців.

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