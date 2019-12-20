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20 грудня 2019, пʼятниця, 15:33 154
Економіка 2019-12-20T16:00:02+02:00
Українські Новини
Україна сіла на "електричний стілець Москви", – ЗМІ

Україна сіла на "електричний стілець Москви", – ЗМІ

Петро Стуженко
Електроенергія, Росія, Імпорт електроенергії
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото

Україна все більше залежить від імпорту електричної енергії з Російської Федерації (РФ), який став можливим після прийняття Верховною Радою поправки голови комітету з питань енергетики Андрія Геруса. Це може привести до серйозних негативних наслідків для країни.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

"Сівши на "електричний стілець" Москви, Україна може втратити більше, ніж гроші. І що важливо: дешева електроенергія з РФ чревата для нашої країни провалом важливою реформи - синхронізації української енергосистеми з європейською (ENTSO-E) в 2022 році", - йдеться у статті "Зайве напруження: чим Україні загрожує імпорт електроенергії з Росії".

Автор пояснює, що Україна в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС) взяла на себе ряд зобов'язань в енергетичній сфері, одне з яких - синхронізації енергосистеми з ENTSO-E в 2023 році.

"Рік до синхронізації наша енергосистема повинна пропрацювати в ізольованому режимі від систем РФ і Білорусі. Імпорт, відкритий главою профільного комітету (Андрієм Герус), може ці плани порушити", - йдеться у статті.

Про ризики зриву цієї реформи вже попередив глава секретаріату Європейського енергетичного співтовариства Янез Копач. Під час візиту до Києва він дав зрозуміти, що імпорт електроенергії з Російської Федерації - пряма загроза для України.

"Росія - агресор. Вона використовує енергоресурси як зброю. Нічого додати тут. Ми це бачимо на прикладі газу. Ми, на щастя, поки не бачили цього на прикладі вугілля. Вони завжди можуть обрізати поставки", - процитувало видання "РБК-Україна" слова Янеза Копача.

Як повідомлялося, комерційний імпорт електроенергії з Росії вперше з 2015 року став можливий внаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". Ініціатором правки був член фракції "Слуга народу", керівник парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус. Член цього ж комітету комітету Олексій Кучеренко стверджував, що правка Геруса внесена з порушенням регламенту Ради.

4 грудня був прийнятий законопроект №2233, яким імпорт електроенергії з РФ забороняється лише для сегментів ринку "за двосторонніми договорами" і "внутрішньодобовий ринок", в той час як поставки на ринок "на добу вперед" залишили для Росії відкритими. Сегмент ринку "на добу вперед" є ціноутворюючим. Крім того, законопроектом №2233 надається право Кабінету Міністрів України в будь-який момент відновити імпорт електроенергії з Росії за "двосторонніми договорами" і на "внутріщньодобовий ринок".

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України звернулася до Президента, прем'єр-міністра, секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) із закликом зупинити імпорт електроенергії з РФ, підкресливши, що збереження нинішніх обсягів імпорту загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств і більшості атомних блоків.

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