Обраний на зборах акціонерів новий склад Наглядової ради та керівництво "Київметробуду" заявили про готовність розпочати роботу

17 грудня 2019 року під час Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Київметробуд" було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради компанії та обрано її новий склад.

Про це повідомило керівництво "Київметробуду" під час прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна".

На посаду голови Наглядової ради ПАТ "Київметробуд" на першому засіданні її нового складу обрано Токарева Олега Миколайовича, а на посаду генерального директора повернувся Олександр Метелиця, фахівець з 25-річним досвідом у сфері метробудування.

https://www.youtube.com/watch?v=y78D05he6Z4" frameborder="0" allowfullscreen>

"Підземка у столиці будується вкрай незадовільними темпами, ми маємо свідчення про зловживання та крадіжки попереднього менеджменту. Тому акціонери були вимушені вжити заходів, щоб відновити темпи будівництва метро і повернути професіоналів на роботу у компанію. Таке рішення назріло вже давно і ми це зробили, хоча колишні керівники "Київметробуда" намагалися перешкодити проведенню зборів акціонерів", – прокоментував рішення акціонерів голова Наглядової ради ПАТ "Київметробуд" Олег Токарев.

Причина змін – незадовільні темпи будівництва Печерсько-Сирецької гілки метро. За планом до 2021 року "Київметробуд" має здати в експлуатацію гілку метро на Виноградар. Роботи частково були профінансовані зі столичного бюджету та мали початися у 2018 році. В рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачалося будівництво 2 станцій - "Мостицька" і "Проспект Правди" - і відгалуження в бік станції "Виноградар" для подальшого продовження лінії. За рік від загального обсягу будівельно-монтажних робіт виконано всього 2,5%.

Саме тому на позачергових зборах було обране нове керівництво та змінений склад Наглядової ради. Але попередні керівники на чолі з Василем Кобілем блокують роботу підприємства, залучають "титушок" до силового утримання приміщень, а також "чорних рестраторів" для внесення змін в державний реєстр.

"Загальні збори, які були скликані як позачергові, проведено у повній відповідності до вимог чинного законодавства, на них були присутні акціонери та їх представники, що володіють понад 65% голосуючих акцій – підкреслив заслужений юрист України, керуючий партнер юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Михайло Ілляшев. – У випадку спроб блокувати роботу (а ми вже бачимо такі спроби за допомогою "чорних реєстраторів") або привласнити кошти компанії у "транзитний" період будь-якими особами, в тому числі зі складу попереднього менеджменту, винні особи будуть притягнені до кримінальної відповідальності".

Не обійшлось без "титушок" та проплачених мітингарів, яких організатори перераховували по головах, і під час прес-конференції. Люди, що зібрались під будівлєю прес-центру "Інтерфаксу-Україна", не знали навіть з якою метою вони вийшли на протест.

ПАТ "Київметробуд" є підприємством з комплексного будівництва об’єктів метрополітену, спеціальних підземних споруд та технічних тунелів. Окрім цього, "Київметробудом" для столиці виконуються роботи, зв’язані з підземною специфікою міста. З моменту свого заснування у 1949 році компанія здала в експлуатацію 52 станції "Київського метрополітену" та більше 74 км тунелів, а також підземні торгівельно-розважальні комплекси та переходи, житлові будинки, виробничі та адміністративні споруди різного призначення тощо.