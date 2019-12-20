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20 грудня 2019, пʼятниця, 10:27 365
Суспільство 2019-12-20T11:45:02+02:00
Українські Новини
Кияни закликали зупинити будівництво "Поділ Град Вінтаж", назвавши його незаконним, - ЗМІ

Кияни закликали зупинити будівництво "Поділ Град Вінтаж", назвавши його незаконним, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Будівництво, Скандальне будівництво, Поділ, житловий комплекс, Поділ Гранд Вінтаж, Поділ Град Vintage, Активісти

Мешканці історичного Подолу і Воздвиженки вимагають від органів держвлади втрутитися у ситуацію і припинити будівництво на Вознесенському узвозі, яке відновилося з середини листопада цього року. Про це йшла мова на зустрічі активістів з народними депутатами у Верховній раді, передає РБК-Україна.

Ініціативна група називає будівництво незаконним і вже звернулася до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, мера Києва Віталія Кличка, генерального прокурора Руслана Рябошапки і парламентарів.

Подоляни просять владу допомогти зупинити будівництво 14-поверхового будинку ЖК Поділ Гранд Вінтаж (Поділ Град Vintage). Активісти зазначають, що будівля будують без дозвільних документів і на тлі судових процесів, які забороняють будь-які будівельно-монтажні роботи.

Крім того, будівництво знищує інфраструктуру місцевої школи, готової до прийому дітей з весни, і Подільський фруктовий сад, стверджують активісти. Новий ЖК з високою ймовірністю стане причиною нових зсувів земель зі схилу під Львівською площею - це пряма загроза місцевим жителям. Також зведення ще однієї будівлі призведе до транспортного колапсу в районі верхнього Подолу і Воздвиженки, вважають активісти.

Місцеві жителі вже оголосили безстрокову акцію протесту та мають намір всіляко боротися проти будівництва чергового ЖК.

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