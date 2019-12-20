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  • Екс-чиновниці Міграційної служби Пімаховій повідомили про підозру у хабарі
20 грудня 2019, пʼятниця, 09:12 7
Політика 2019-12-20T09:16:26+02:00
Українські Новини
Екс-чиновниці Міграційної служби Пімаховій повідомили про підозру у хабарі

Екс-чиновниці Міграційної служби Пімаховій повідомили про підозру у хабарі

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Діна Пімахова, Підозра у хабарництві
Пімахова. Скріншот відео з youtube.сом/channel 112
Пімахова. Скріншот відео з youtube.сом/channel 112

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому першому заступнику голови Державної міграційної служби Дине Пимаховой про підозру в отриманні 1,8 тис. доларів хабара.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.

Вказується, що Пімахова була викрита у вчиненні кримінального злочину ще до 2017 року в результаті спецоперації НАБУ під прикриттям.

За даними слідства, в червні 2017 року підозрювана запропонувала організувати оформлення виду на проживання в Україні громадянина В'єтнаму на один рік з можливістю продовження строку до трьох років.

За надання такої послуги вона вимагала та отримала неправомірну вигоду в розмірі 1 800 доларів.

Крім того, в серпні 2017 року вона запропонувала організувати придбання громадянином Ірану громадянства України за нібито територіальним походженням, яке повинно було підтвердитися неправдивими документами.

Як повідомляли "Українські Новини", у середу вранці НАБУ початок обшук за місцем проживання Пімахової.

Раніше НАБУ заявило про наявність доказів корупції першого заступника голови державної Міграційної служби.

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