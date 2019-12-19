У Раді розберуться, що таке "злодій в законі" і "злочинне співтовариство"

Верховна Рада має намір визначити в Кримінальному кодексі поняття "злодій в законі" і "злочинне співтовариство".

За ухвалення законопроекту №2513 за основу проголосували 264 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з документом, "злодієм у законі" визначено особа, яка дотримується притаманних злочинному середовищі традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед скоїли кримінальні злочини, керує, координує та/або організовує діяльність злочинного співтовариства або є його учасником.

А "злочинне співтовариство" - це стійке ієрархічне об'єднання п'яти і більше осіб, учасником, організатором, керівником та/або координатором якого є "злодій в законі".

Організатор злочинного співтовариства згідно з законопроектом підлягає кримінальній відповідальності за всі скоєні співтовариством злочину, а інші учасники через ті, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь.

Перебування в статусі "злодій в законі" буде каратися позбавленням волі на термін 7-10 років з конфіскацією майна, а створення злочинного співтовариства, керівництво або участь у ньому та його злочини - на 7-12 років.

При цьому в разі добровільної участі в злочинному співтоваристві і активного сприяння його розкриттю від кримінальної відповідальності пропонується звільняти.

Також каратися ув'язненням на 3-5 років з можливою конфіскацією майна, а у разі тяжких наслідків, - на 5-10 років, звернення до "злодія в законі" або злочинного співтовариства з проханням вчинити злочин або вплинути в будь-якій формі на третіх осіб.

3-6 років тюремного ув'язнення загрожує, згідно з документом, за організацію проведення сходки злочинних співтовариств для матеріального забезпечення злочинної діяльності, координації дій, спільного вчинення злочинів, а також за керівництво такою зустріччю або сприяння у її проведенні.

У той же час, якщо особа до проведення сходки добровільно заявить про її учасників, точне місце і час проведення, то його пропонується звільнити від відповідальності.

Крім того, пропонується встановити кримінальну відповідальність за сприяння (заздалегідь не обіцяне) учасникам злочинного співтовариства або приховування їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, транспорту, інформації, техніки, грошей) у вигляді позбавлення волі на 3-5 років.

Вчинення такого діяння службовою особою буде каратися тюремним ув'язненням на 5-7 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Крім цього, пропонується передбачити в законі, що вимушене заподіяння шкоди правоохоронним інтересам при виконанні спеціального завдання у злочинному співтоваристві для попередження чи розкриття її діяльності не є злочином, а при вчиненні злочину - це пом'якшувальні обставини.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові на поминках "злодія в законі" затримали 20 кримінальних авторитетів.

Раніше журналісти оприлюднили досьє на найвпливовіших "злодіїв в законі".