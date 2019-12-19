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  • У Москві терорист влаштував стрілянину з автомата біля ФСБ, є загиблий: ліквідували терориста
19 грудня 2019, четвер, 20:58 7
Політика 2019-12-19T22:00:02+02:00
Українські Новини
У Москві терорист влаштував стрілянину з автомата біля ФСБ, є загиблий: ліквідували терориста

У Москві терорист влаштував стрілянину з автомата біля ФСБ, є загиблий: ліквідували терориста

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
стрілянина, Москва

Сьогодні, 19 грудня, невідомий відкрив стрілянину в центрі Москви біля будинку 12 по вулиці Велика Луб'янка. Про це повідомили російські ЗМІ.

Перші повідомлення про стрілянину з'явилися близько 18:00 за московським часом.

Незабаром у ФСБ Росії заявили, що підозрюваний у стрілянині нейтралізований (убитий), його особа встановлюється, мотиви неясні. Спочатку в ФСБ говорили про те, що нападників було троє, двоє з яких були вбиті відразу після початку перестрілки. Пізніше повідомили, що відкрив стрілянину одна людина.

 

Як стало відомо, два співробітника ФСБ РФ отримали вкрай важкі поранення. Пізніше з'явилася інформація, що один працівник російської спецслужби загинув.

Згідно заяви ЦГЗ ФСБ, проникнення в будівлю ФСБ на Луб'янці не було.

При стрільбі постраждали п'ять осіб, їм надається медична допомога, повідомили в Моз РФ. У той же час, згідно з даними агентства Москва, в перестрілці було поранено дві людини, один з яких пізніше помер.

У мережі з'явився відеозапис ліквідації злочинця, який влаштував сьогодні стрілянину в Москві на Луб'янці біля головного офісу Федеральної служби безпеки і вбив кількох співробітників охорони.

На кадрах видно, як нападник відстрілюється від силовиків з-за колони, але в якийсь момент падає ниць на коліна і завмирає.

Як повідомляли Українські Новини, Невідомі вбили російського військового, відкрив хаотичний вогонь по місцевим жителям на Донбасі.

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