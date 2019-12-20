Бойко обіцяє продовжити боротьбу проти ринку землі

"Ми не відступимо і продовжимо боротьбу проти спроб розпродати українську землю." Про це Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив журналістам, коментуючи розгляд законопроекту про відкриття ринку землі на Аграрному комітеті ВР, інформує портал zagittya.com.ua.

"Вчора (18 грудня, - ред.) нам вдалося зупинити цей нічний шабаш, коли під покровом ночі намагалися прибрати всі поправки і протягнути законопроект про відкриття ринку землі в зал. Ми нарахували з десяток порушень - починаючи зі зникнення половини поправок до законопроекту, закінчуючи тим, що сам Комітет проходив незаконно. Комітет не має права збиратися вночі або рано вранці, збиратися таємно. Це виглядає жалюгідно, нерозумно і безвідповідально", - сказав Юрій Бойко.

Він зазначив, що сьогодні почався пошук виходу з кризової ситуації, яка була породжена керівництвом Аграрного комітету і парламенту.

"Процес вдалося повернути в законне русло. Голова Аграрного комітету зрозумів, що треба йти за законною процедурою, тому що йому вже загрожують два або три кримінальні справи. Та й уся ця ситуація могла призвести до серйозними політичними потрясіннями в країні", - підкреслив Юрій Бойко.

Опозиційний політик наголосив, що приймати рішення про відкриття ринку землі можна, тільки отримавши згоду суспільства.

"Єдиний можливий шлях - це компроміс із суспільством і проведення референдуму. І при обов'язковому створенні умов, які дадуть можливість жити і працювати українським фермерам", - резюмував Співголова фракції опозиціонерів.