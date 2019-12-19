У "Київметробуді" звільнили директора Василя Кобиля за зрив будівництва метро на Виноградар

Наглядова рада "Київметробуду" припинив повноваження директора Василя Кобили за численні порушення та неефективну роботу компанії, у тому числі з будівництва метро на Виноградар. Про це повідомив Стопкор.

У наглядовій раді розповіли, що рішення про звільнення Кобиля "назріло давно" із-за незадовільних темпів будівельних робіт. "За ним (Василем Кобилем — ред.) було безліч порушень, які зафіксували правоохоронні органи. Серед відомих мені — використання коштів не за цільовим призначенням", — повідомив член наглядової ради Олег Токарев.

Засідання наглядової ради зривали невідомі молоді люди спортивної статури: вони намагалися прорватися у приміщення, закидали будівлю камінням, били вікна і розпилювали сльозогінний газ. За даними очевидців, групою керував начальник охорони київського дивиться Вадима Столара.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року "Київметробуд" здобув перемогу в тендері вартістю майже 6 млрд грн на будівництво першої черги лінії метрополітену від станції "Сирець" на Виноградар. Перша черга, яка включає дві станції, повинна бути здана в 2020 році. В цілому проект обійдеться столичному бюджету в 11 млрд грн.

Будівництво об'єкта йде зі значним відставанням від графіка робіт і супроводжувалося численними скандалами. Так, компанія Кобиля вирубала десятки дерев у дендропарку "Сірецький гай", який має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва державного значення. Крім того, компанія заборгувала бюджету десятки тисяч гривень податків.

Василь Кобиль очолив "Київметробуд" у жовтні 2018 року. Напередодні в "Київметробуді" відбулася зміна акціонерів, яку депутати Київради назвали рейдерським захопленням: частина українських підприємців перейшла в компанії з офшорних юрисдикцій, в результаті чого кінцевим власником контрольного пакета акцій став російський бізнесмен Сергій Кияшко.

До "Київметробуду" Кобиль працював технічним директором у фірмі батька ТОВ "Едельвейс БАУ". Він також очолював відділи капітального будівництва "Київ-Сіті Молл" і "Міжнародна логістична компанія", бенефіціаром яких є гендиректор російської Amtel Group Судхір Гупта.

Крім того, за даними YouControl, Кобиль був керівником ТОВ "МДК". Компанія належить громадянам Молдови та займається організацією азартних ігор. Фігурувала у двох кримінальних провадженнях.