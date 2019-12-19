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19 грудня 2019, четвер, 18:54 324
Суспільство 2019-12-19T19:30:02+02:00
Українські Новини
У "Київметробуді" звільнили директора Василя Кобиля за зрив будівництва метро на Виноградар

У "Київметробуді" звільнили директора Василя Кобиля за зрив будівництва метро на Виноградар

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
звільнення, Київметробуд

Наглядова рада "Київметробуду" припинив повноваження директора Василя Кобили за численні порушення та неефективну роботу компанії, у тому числі з будівництва метро на Виноградар. Про це повідомив Стопкор.

У наглядовій раді розповіли, що рішення про звільнення Кобиля "назріло давно" із-за незадовільних темпів будівельних робіт. "За ним (Василем Кобилем — ред.) було безліч порушень, які зафіксували правоохоронні органи. Серед відомих мені — використання коштів не за цільовим призначенням", — повідомив член наглядової ради Олег Токарев.

Засідання наглядової ради зривали невідомі молоді люди спортивної статури: вони намагалися прорватися у приміщення, закидали будівлю камінням, били вікна і розпилювали сльозогінний газ. За даними очевидців, групою керував начальник охорони київського дивиться Вадима Столара.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року "Київметробуд" здобув перемогу в тендері вартістю майже 6 млрд грн на будівництво першої черги лінії метрополітену від станції "Сирець" на Виноградар. Перша черга, яка включає дві станції, повинна бути здана в 2020 році. В цілому проект обійдеться столичному бюджету в 11 млрд грн.

Будівництво об'єкта йде зі значним відставанням від графіка робіт і супроводжувалося численними скандалами. Так, компанія Кобиля вирубала десятки дерев у дендропарку "Сірецький гай", який має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва державного значення. Крім того, компанія заборгувала бюджету десятки тисяч гривень податків.

Василь Кобиль очолив "Київметробуд" у жовтні 2018 року. Напередодні в "Київметробуді" відбулася зміна акціонерів, яку депутати Київради назвали рейдерським захопленням: частина українських підприємців перейшла в компанії з офшорних юрисдикцій, в результаті чого кінцевим власником контрольного пакета акцій став російський бізнесмен Сергій Кияшко.

До "Київметробуду" Кобиль працював технічним директором у фірмі батька ТОВ "Едельвейс БАУ". Він також очолював відділи капітального будівництва "Київ-Сіті Молл" і "Міжнародна логістична компанія", бенефіціаром яких є гендиректор російської Amtel Group Судхір Гупта.

Крім того, за даними YouControl, Кобиль був керівником ТОВ "МДК". Компанія належить громадянам Молдови та займається організацією азартних ігор. Фігурувала у двох кримінальних провадженнях.

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