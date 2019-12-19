Реприватизація й повторний продаж "Укртелекому" не принесуть вигоди державі, – ЗМІ

Реприватизація "Укртелекому", що її ініціює Фонд державного майна (ФДМ) України, стане збитковою для бюджету та згубною для інвестпривабливості країни.

Про це йдеться на веб-сайті "Приватизація в Україні".

Журналісти називають 3 причини цього: необхідність сплатити власникові компанії 1,3 млрд доларів, погана кон’юнктура на ринку зв’язку та очікування світової економічної кризи, внаслідок чого впадуть ціни на активи.

"Сподівання ФДМУ на перепродаж "Укртелекому" в разі його реприватизації жодними економічними факторами не обгрунтовані, адже ні ситуація на світовому ринку, ні обстановка у країні, ні показники самої компанії не залишають шансу для пошуку щедрого покупця і вигідної угоди, яка принесла б в бюджет істотно більше, ніж угода 2011 року",- наголошується у матеріалі.

Нагадаємо, у 2011 році "Укртелеком" було продано приватному інвестору за 1,3 млрд доларів. Цю суму – у разі реприватизації "Укртелекому" – державі доведеться повернути власникові компанії. Виручити від перепродажу підприємства саме таку суму, а тим більш – таку, щоб перевищувала цей показник, – наразі неможливо. Джерелом коштів на компенсацію може виступати лише держбюджет, який на 2020 рік має плановий дефіцит у розмірі 94 млрд гривень.

Нині кон’юнктура на світовому ринку зв’язку є такою, що активи стрімко дешевшають та втрачають привабливість,– навіть якщо вони перебувають у державах, значно більш стабільних за Україну. Через що також немає причини розраховувати на вигідний продаж "Укртелекому". Це демонструє нещодавня угода з продажу "Vodafone Україна" (який є значно успішнішим за "Укртелеком") азербайджанській телекомунікаційній компанії Bakcell, яка досліджується в матеріалі.

"Операцію з "Vodafone Україна"… не можна назвати вдалою. Підйом за 15 років на 300 з невеликим гаком млн доларів для компанії такого масштабу – насправді більш ніж скромний результат", – наголошується в розслідуванні. У матеріалі наводяться дані керівника аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращия, який оцінював бізнес МТС в Україні в 1,2-1,3 млрд доларів, в той час як реальна сума продажу "Vodafone Україна" склала 734 млн доларів.

Ще одна причина, з якої повторний продаж "Укртелекому" не може бути вдалим і вигідним – насувається світова економічна криза, котрої побоюються всі інвестори. Вона, як прогнозують, почнеться з США і Німеччини і найбільш сильно вдарить по країнам, що розвиваються (Україна – в тому числі), нагадують автори матеріалу. Наслідком кризи, настання якої очікується в 2020 році, буде різке падіння вартості активів.

"Важливо також враховувати і той факт, що в разі реприватизації інвестори в усьому світі переконаються в тому, що Україна – неугодоспроможний партнер, котрий обіцяє бізнесу всіляку підтримку, а насправді відбирає законну власність. А це вже – вирок для країни на довгі роки", - резюмували журналісти.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук у своєму блозі зазначав: поняття інвестиційної привабливості та інвестиційної репутації взаємопов’язані. Тим часом, в даний момент дії влади більше схожі на змагання, хто більше заплямує інвестиційну репутацію країни.