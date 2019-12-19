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19 грудня 2019, четвер, 17:46 167
Політика 2019-12-19T18:30:02+02:00
Українські Новини
В ЗМІ розповіли, як екс-голова ДАБІ Кудрявцев погорів на недолугому самопіарі

В ЗМІ розповіли, як екс-голова ДАБІ Кудрявцев погорів на недолугому самопіарі

Анна Рудык
Олексій Кудрявцев. Фото: ДАБІ
Олексій Кудрявцев. Фото: ДАБІ

Екс-голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України 2015-2018 рр. Олексій Кудрявцев вкотре погорів на недолугому самопіарі. Про це йдеться у статті на сайті "Обозрєватель".

Зазначимо, що нещодавно Кудрявцев почав медіа кампанію для зменшення токсичної репутації. Нагадаємо, саме цього посадовця називають "батьком сучасної корупції" в будівельній галузі. В свою чергу, останній намагається позиціонувати себе в якості постраждалого реформатора.

Видання наводить цитату з нового блогу Олексія Кудрявцева, в якому він 13 грудня коментує новину про запуск Електронного кабінету забудовника.

"Скажу – ось воно, нарешті. Отримав право на безперешкодну роботу той самий електронний кабінет, ідею якого ми намагалися втілити в життя ще декілька років назад на майданчику ДАБІ. Тоді, нагадаю, ми почали діджиталізацію роботи інспекції, маючи перед собою дві головні мети: унеможливити чи хоча б максимально знизити ризики корупції та максимально спростити й скоротити дозвільні процедури" – зазначив Кудрявцев.

Такі слова колишнього посадовця спершу здивували автора статті, але з’ясувалося, що Кудрявцев написав правду.

"Спочатку нам здалось, що це спроба привласнити чужі напрацювання. Але ми перевірили, та з’ясувалось, що дійсно електронний кабінет це напрацювання Кудрявцева, а дотичні до цих реформ дуже поважні зараз персони. Технічне завдання та меморандуми щодо впровадження електронного кабінету в рамках проекту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS", Офісу ефективного регулювання BRDO також були підписані за часів Кудрявцева", – визнається у матеріалі.

Проте, як виявилося, зізнавшись у причетності до запуску Електронного кабінету забудовника, Кудрявцев зрештою підставив сам себе.

"Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров не з політичної тусовки, тому йому невідомо, що попередники – це в нас ті самі люди, що й наступники. Він 16 грудня у мережі Facebook повідомляє, що в електронний реєстр забудов вшили "привіт" від попередників. Програма дозволяє ховати заведені документи в публічному реєстрі. Та спонукає вирішувати питання за прискорення реєстрації. Щиро звинувачуючи при цьому розробників попередників. Таким чином Кудрявцев знову погорів на власному недолугому піарі, а ще потягнув за собою колишніх працівників офісу ефективного регулювання BRDO, а зараз вище керівництво держави Олену Шуляк та Олексія Гончарука. Ну просто премія Дарвіна українського політикума", – констатує "Обозрєватель".
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