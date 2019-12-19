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19 грудня 2019, четвер, 17:32 15
Політика 2019-12-19T18:05:40+02:00
Українські Новини
Родичі викраденого блогера Ісаєва заявляють про його перебування в СІЗО Баку

Родичі викраденого блогера Ісаєва заявляють про його перебування в СІЗО Баку

Алина Заика
блогер Ісаєва, Ельвін Ісаєв, Азербайджан

Гасанов Мірджаліл Міраскер огли, брат викраденого російського і азербайджанського блогера Ельвіна Ісаєва заявляє про його перебування у слідчому ізоляторі (СІЗО) в Баку (Азербайджан).

Про це повідомив його брат Гасанов Мірджаліл Міраскер огли на брифінгу в прес-центрі "Українських Новин".

"Ми вже вийшли з Ельвіном на зв'язок і вже підтвердилася інформація про те, що він на сьогоднішній день знаходиться в місті Баку, утримується в СІЗО", - сказав він.

За словами Ісаєва, його затримали співробітники Служби безпеки України, відмовили в наданні адвоката, а причиною затримання та передачі співробітникам служби безпеки Азербайджану назвали те, що він є "небажаним елементом" для України.

Брат Ісаєва Гасанов зазначив, що був створений комітет по звільненню Ісаєва.

Крім цього, Гасанов повідомив, що за наявною інформацією Ісаєва сильно били в СІЗО, але це неможливо перевірити, оскільки до нього не допускають їхнього адвоката.

Адвокат Ісаєва Олена Кононець зазначила незаконність передачі його співробітниками СБУ співробітникам служби безпеки Азербайджану на території України.

"Питання що могла робити на території України служба безпеки Азербайджану, на яких підставах вони приїхали, які у них були доручення? У нас є процедура передачі громадянина іншої держави", - сказала вона.

Керівник інформаційного агентства "РУХ-прес" Дмитро Понамарчук зазначив, що мав намір найняти Ісаєва в якості журналіста в своє інформагенство.

За його словами, Ісаєв законослухняний громадянин, який ретельно стежив за терміном дії дозволу на перебування в Україні та іншими правовими аспектами.

Як повідомляли Українські Новини, захист і родичі російського і азербайджанського блогера Ельвіна Ісаєва закликали СБУ розслідувати його викрадення в Україні. 12 грудня ввечері Ісаєв перестав виходити на зв'язок. Ісаєв з 2015 року займається блогерством.

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