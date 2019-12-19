Долю законопроекту про ринок землі необхідно вирішувати через референдум, - Гнатенко

Парламентар зазначив, що у питанні відкриття ринку землі влада відмовляється чути не тільки думку народу, а й точку зору експертів.

"Всі внесені до законопроекту про ринок землі правки необхідно розглянути! На моєму 49 окрузі ми неодноразово збиралися з фермерами, запрошували фахівців із земельних питань. Комісія з 12 осіб працювала у цьому напрямку майже два місяці. І вони делегували мене внести всі напрацьовані ними правки до законопроекту про ринок землі на розгляд Ради. Як мені тепер приїжджати в округ і розповідати їм, що їхню думка навіть відмовилися вислухати?" – обурився парламентар.

Він нагадав, що до законопроекту про ринок землі було внесено майже 4700 правок, а тепер, за версією комітету, їх залишилося менше 2400.

"Питання - куди поділися інші правки, хто прийняв рішення їх викреслити і чому? Ми сьогодні звертаємося до всіх інстанцій, щоб вони вивчили цю ситуацію", - підкреслив Валерій Гнатенко.

На думку народного депутата, підхід Аграрного комітету - абсолютно незрозумілий та абсурдний.

"Необхідно повернутися до розгляду всіх правок. Всі їх опрацювати, і навіть якщо вони накладаються, то спершу вислухати їхніх авторів, а потім вже приймати рішення. А те, що відбувається зараз, - це спроби зламати через коліно не тільки Верховну Раду, а й все українське суспільство. 90% фермерів проти цього закону! І навіть ті фермери, які сьогодні цього не розуміють, завтра залишаться без землі і без роботи. Тому зараз необхідно всім разом зібратися і сказати, що так не вийде! Для кого Рада приймає цей закон, якщо все фермери проти?" – запитує політик.

Валерій Гнатенко нагадав, що Опозиційна платформа - За життя вже три місяці наполягає на референдумі щодо продажу землі.

"Приймайте цей закон через референдум - і не буде жодних питань, якщо народ підтримає продаж землі. Але "слуги" розуміють, що народ такого ніколи не підтримає - тому й бояться виносити це питання на референдум. Однак доля української землі повинна вирішуватися всіма українцями!" – резюмував народний депутат.