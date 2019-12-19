Депутати Київської облради просять Авакова "вгамувати" полковника поліції Нідзельського

Сьогодні, 19 грудня, на засіданні Київської обласної ради депутати голосували за висловлення недовіри начальнику Управління стратегічних розслідувань в Київській області полковнику поліції Володимиру Нідзельському та за звернення до міністра внутрішніх справ України Арсену Авакову, щоб той "вгамував" свого підлеглого.

Про це повідомив депутат Київської облради Олег Кищук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Депутати звинувачують полковника Нідзельського у незаконному стеженні за депутатами, прослуховування телефонів і використанні системи тріангуляції ретрансляторів заради встановлення місця перебування окремих депутатів.

За словами Кищука, 31 депутат підтримав висловлення недовіри Нідзельскому. А це більше третини від депутатського складу обранців, які "не бачать" полковника Нідзельского на даній посаді. Обласні депутати також під час сесії вручили начальнику Управління стратегічних розслідувань в Київській області, полковнику поліції Володимиру Нідзельскому "перше місце" у номінації "ТОП-10 корупціонерів Київської області".

Як відомо, у листопаді депутати Київської облради вже зверталися до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) із заявою про незаконні дії Володимира Нідзельского.