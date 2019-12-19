підписатися на розсилку
23.2 23.5
25.65 26.2
˟
19 грудня 2019, четвер, 17:10 147
Силові структури 2019-12-19T17:45:02+02:00
Українські Новини
Депутати Київської облради просять Авакова "вгамувати" полковника поліції Нідзельського

Депутати Київської облради просять Авакова "вгамувати" полковника поліції Нідзельського

Павло Твердохліб
Олег Кищук, Київська облрада, Володимир Нідзельський, Нацполіція України

Сьогодні, 19 грудня, на засіданні Київської обласної ради депутати голосували за висловлення недовіри начальнику Управління стратегічних розслідувань в Київській області полковнику поліції Володимиру Нідзельському та за звернення до міністра внутрішніх справ України Арсену Авакову, щоб той "вгамував" свого підлеглого.

Про це повідомив депутат Київської облради Олег Кищук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Депутати звинувачують полковника Нідзельського у незаконному стеженні за депутатами, прослуховування телефонів і використанні системи тріангуляції ретрансляторів заради встановлення місця перебування окремих депутатів.

За словами Кищука, 31 депутат підтримав висловлення недовіри Нідзельскому. А це більше третини від депутатського складу обранців, які "не бачать" полковника Нідзельского на даній посаді. Обласні депутати також під час сесії вручили начальнику Управління стратегічних розслідувань в Київській області, полковнику поліції Володимиру Нідзельскому "перше місце" у номінації "ТОП-10 корупціонерів Київської області".

Як відомо, у листопаді депутати Київської облради вже зверталися до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) із заявою про незаконні дії Володимира Нідзельского.

Більше новин про: Олег Кищук Київська облрада Володимир Нідзельський Нацполіція України

Архів
Новини
"Євросолідарність" закликає Зеленського дати оцінку заявам Путіна про "російськы території" України 17:40
Долю законопроекту про ринок землі необхідно вирішувати через референдум, - Гнатенко 17:18
Клієнти "Хмельницькгаз збуту" в 1,6 разів збільшили використання онлайн-сервісів 17:17 Прес-реліз
Депутати Київської облради просять Авакова "вгамувати" полковника поліції Нідзельського 17:10
Мінекономіки хоче ввести єдиний мінімальний податок за землю для агровиробників 17:00
більше новин
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю 10:05
STEM is FEM відправить школярку із Дніпра на IT-фестиваль у Валенсію 14:21
Депутат заявив, що Пінчук підписував обов'язок служити КДБ: у Фонді Пінчука спростували 13:53
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
Торгово-промисловій палаті слід провести відкриті вибори керівництва, інакше буде скандал, - експерт 10:11
більше новин
Міністр юстиції Малюська задекларував 1 млн гривень перерахованої пенсії з США 22:30
Оприлюднено топ-25 найпопулярніших сайтів в Україні 10:19
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовляється від дачі показань у суді 09:50
Мінфін зупинив необов'язкові виплати з бюджету через аномальне зміцнення гривні 09:15 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok