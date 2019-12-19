"Кіт в мішку", – адвокат про покупку косметики та парфумів в онлайн-магазинах

Онлайн ринок парфумерії та косметики перебуває "в тіні" і не контролюється державою. Митниці і податковій службі невідомі ані обсяги завезеної в Україну продукції, ані суми сплачених від її реалізації податків. Походження косметики, яка продається у численних онлайн магазинах, викликає великі сумніви, – такими є результати журналістського розслідування, проведеного редакцією "Апострофа" і юридичною компанією V.I.P. Consulting.

Купуючи дешевшу косметику в інтернеті, споживач ризикує. Онлайн-магазини використовують сумнівні схеми і приховують від покупця реального продавця за безкінечними ФОПам–у разі виникнення проблем із якістю косметики, пред'явити претензії, а тим більше відсудити компенсацію неможливо. ФОП і ТОВ, зазначені в "документах" при придбання парфумів або косметики, не несуть ніякої юридичної відповідальності, – стверджують журналісти.

"Сьогодні робота онлайн-магазинів побудована таким чином, що пред'явити їм формальні претензії неможливо... Товари в інтернеті коштують дешевше, адже продавці використовують схеми для ввезення продукції і приховування обсягів продажів.

Але, залишається питання оригінальності товарів! Без наявності власної роздрібної офлайн-мережі (фізичних магазинів, що працюють за певними стандартами) ніхто не може офіційно купувати і, відповідно, продавати споживачеві парфумерію люксових брендівнакшталтChanel, Dior, Lancôme. А без авторизації від офіційного виробника такі продукти можна купити тільки на "сірому" або "чорному" ринку. Чи варто споживачеві довіряти торговцям, котрі використовують для свого бізнесу таку схему?

Хто виробляє косметику з інтернет-магазинів, як вона транспортується, як зберігається? Адже мова йде про продукцію, яка контактує з нашим тілом! Дивно, що покупець боїться заливати дешевий бензин в свій автомобіль, але готовий купувати в інтернеті косметику нікому невідомого походження? Косметика з інтернет-магазину, це "кіт в мішку",– вважає керуючий партнер юридичної компанії V.I.P. ConsultingБогдан Яблонський.

Нагадаємо, під час першої частини журналістського розслідування "Апострофа" було виявлено, що в роботі найбільших інтернет-магазинів з продажу парфумерії та косметики makeup.com.ua, parfums.ua, notino.uaє чимало проблемних моментів: максимально приховується інформація про реального продавця, незрозумілий постачальник продукції тощо. На запити журналістів, співробітники магазинів не відповіли. Державна податкова служба повідомила про початок перевірки виявлених фактів, проте результати її невідомі.

"Безпечніше купувати парфумерію і косметику в популярних мережевих офлайн магазинах –"Бомонд", Brocard, Watsons та Eva. Під час контрольних закупок журналістам надали необхідні фінансові документи, де вказаний продавець. Так, само зазначені магазини є офіційними дистриб'юторами світових брендів, відповідно, оригінальність і якість продукції – гарантовані", – йдеться в журналістському розслідуванні "Апострофа".

Депутати парламенту мають намір найближчим часом вивести інтернет торгівлю з "сірої зони". Перші кроки передбачені масштабним законопроектом №1210, прийнятим Верховною Радою у першому читанні. Цю інформацію підтвердив "Апострофу"Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За його словами, зміни спрямовані на нівелювання умов для зловживань з боку платників податків, в тому числі і нерезидентів.