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19 грудня 2019, четвер, 15:32 230
Економіка 2019-12-19T16:13:07+02:00
Українські Новини
Росія використовує Білорусь для знищення енергетики України, - Москаль

Росія використовує Білорусь для знищення енергетики України, - Москаль

Елизавета Кесельман

Російська федерація використовує Білорусь для дестабілізації енергетики України з метою довести до банкрутства українські енегогенерірующіе компанії і вугільні шахти. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль за підсумком візиту в Білорусь. Як інструмент знищення обраний продаж російської електроенергії України за демпінговою ціною, що стало можливим через "поправки Геруса".

"Тільки що повернувся з Білорусі, де мав неофіційні бесіди з людьми, що мають відношення до електроенергетики. Їх слова зводилися до застережень щодо втрати Україною внутрішнього ринку електроенергії, яка може статися вже найближчим часом - через закриття шахт, підприємств з виробництва електрики, в т.ч. по зеленим тарифами ", - написав він.

За інформацією Москаля, план використовувати Білорусь для знищення українського ринку електроенергії був розроблений Росією відразу після того, як 4 грудня Верховна Рада у в криком читанні прийняла законопроект №2233.

"Згідно з цим законом, все, що експортувала Росія, тепер буде експортуватися Білоруссю. Законодавець просто не включив її в перелік країн, з яких заборонено імпортувати електроенергію" за двосторонніми договорами "і на" внутрісуточних ринку ", - пояснює Москаль.По його інформацією, цей план полягає в тому, російська електроенергія через Білорусь поставлялася за демпінговими цінами в Україну - приблизно на 1-2 грн / кВт-годину нижче - що змусить українських виробників працювати в збиток, потрохи знижуючи виробництво до повної зупинки.

Москаль звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити цю інформацію, а також закликав владу терміново скликати засідання РНБО, щоб не допустити кризи в енергосістеме.

Раніше найбільший виробник електроенергії в страті компанія "Енергоатом" визнав, що імпортні поставки з Росії та Білорусі привели до введення балансових обмежень на вироблення атомними електростанціями (АЕС), через що тільки з початку грудня держкомпанія втратила близько 100 млн грн, недовиробленої 83 млн кВт-час.

Нагадаємо, комерційний імпорт електр ергіі з Росії став можливий внаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".

Ініціатором правки був член фракції "Слуга народу", керівник комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус. Член комітету Олексій Кучеренко стверджував, що правка Геруса внесена з порушенням регламенту Ради.

4 грудня був прийнятий законопроект №2233, яким імпорт електроенергії з РФ забороняється тільки для сегментів ринку "за двосторонніми договорами" і "внутрісуточних ринок", в той час як поставки на ринок "на добу вперед" залишили для Росії відкритими. Сегмент ринку "на добу вперед" є ціноутворюючим.

Крім того, законопроектом №2233 надається право Кабміну в будь-який момент відновити імпорт електроенергії з Росії по "за двосторонніми договорами" і на "внутрісуточних ринок". Поставки електроенергії з Білорусії законопроектом №2233 нічим не обмежені.

Згідно з даними Національного статистичного комітету Білорусі, для виконання експортних контрактів країні доводиться закуповувати електроенергію в РФ. Як відзначали експерти, через Білорусь в Україні транзитується російська електроенергія. "Давайте купимо у того, у кого немає. Я вважаю, що це не білоруська електроенергія. Це російська електроенергія", - стверджував в ефірі телеканалу "Наш" екс-міністр праці та соціальної політики Василь Надрага.
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