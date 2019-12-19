Плазму крові не можна продавати, як ліс-кругляк, – блогер Іванов

Дефіцит плазми крові в світі постійно зростає, тому обмеження на її вивіз з України, передбачене законопроектом №2429, можна лише вітати.

Про це у своєму блозі написав журналіст і блогер Сергій Іванов.

Він зазначив, що наразі точиться гостра дискусія довкола законопроекту №2429, який стосується заготовки плазми та виробництва препаратів крові. Зокрема, найбільші суперечки викликає норма про те, що взяття плазми для фракціонування, за умови її переробки та використання для виробництва препаратів крові на території України, переробку і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізацію виготовлених з них препаратів, можуть також здійснювати суб’єкти підприємницької діяльності.

"Противники законопроекту звинувачують авторів у створенні передумов для монополізації галузі, в обмеженні конкуренції, роботи нерезидентів та ін. Ініціатори законопроекту у відповідь звинувачують опонентів у маніпуляціях та гарантують, що законопроект відкриває можливості для роботи на території України всім галузевим компаніям світу та стимулює розвиток промисловості", - написав блогер.

Головне, на думку Іванова, що зазначений законопроект обмежить вивіз плазми за межі країни. "Дефіцит плазми в світі постійно зростає, і дозвіл на її вивіз може стати більш болючим, ніж навіть вивіз лісу-кругляку. Проект обмежує підстави для вивезення компонентів крові будь-яким суб'єктом незалежно від форми власності. Вивезення дозволяється лише як гуманітарна допомога за рішенням КМУ. Тобто взагалі виключається можливість продажу компонентів крові за кордон", - зазначив журналіст.

Так, Сергій Іванов спростував основні закиди противників законопроекту. Зокрема, підкреслив, що даний законопроект створює умови будь-якому належним чином зареєстрованому суб’єкту господарювання, у тому числі, нерезиденту, займатися діяльністю із заготівлі плазми для її переробки у препарати. Крім того, блогер заперечує, що зазначений законопроект поставить в нерівні умови державні (комунальні) центри крові та приватні.

"У світі немає жодного прикладу скорочення кількості донорів у комунальних закладах після запровадження комерційного збору плазми. Навпаки, приклади країн ЄС (Німеччина, Австрія) та США свідчать, що паралельне існування комерційного та некомерційного збору компонентів призводить до збільшення активності донорського руху, знищення "чорного ринку донорів", покращення епідеміологічної ситуації за рахунок регулярного безкоштовного обстеження потенційних донорів", - написав блогер.

В якості успішного прикладу державно-приватного партнерства у сфері служби крові Іванов навів сумський завод "Біофарма".

"Біофарма" самостійно утримує центр, вклавши 3,5 млн доларів в його розвиток. Держава не витратила жодної копійки. В результаті показник донацій в Сумах - 198 на 1 000 осіб місцевого населення при середньому показнику по державних центрах країни близько 11 донацій", - зазначив блогер.

Іванов додав, що це партнерство дозволяє Сумщині щорічно витрачати 7 млн гривень з місцевого бюджету на закупівлю якісних компонентів, тоді як інші регіони витрачають на утримання комунальних центрів крові понад 40 млн гривень.

Як повідомлялося, у Верховній Раді України готується розгляд законопроекту №2429 "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я", який дозволяє суб'єктам підприємництва заготовляти плазму і переробляти її на території України у препарати крові.